ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月6日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650275

投入時期:2024年9月6日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年9月もセガプライズからサンリオの人気キャラクターのグッズが登場。

「こぎみゅん」の大きなぬいぐるみと、「KIRIMIちゃん.」のマスコット3種がラインナップされます☆

こぎみゅん Lぬいぐるみ ゆったりスポーティー

サイズ:全長約32×18×28cm

種類:全1種(こぎみゅん)

流行りの原宿系ジャージスタイルでおしゃれをした「こぎみゅん」のぬいぐるみ。

セーラー襟と、おだんごカバー、目の周りのアイシャドウがポイントです。

KIRIMIちゃん. マスコット Vol.2

サイズ:全長約10×3×10cm

種類:全3種(ムキッ、きらきら、でろーん)

「KIRIMIちゃん.」公式Xのイラストを再現したマスコット第2弾。

多彩な表情で楽しませてくれる「KIRIMIちゃん.」のユニークな姿が楽しめます。

「こぎみゅん」と「KIRIMIちゃん.」のかわいらしさ溢れるプライズ。

2024年9月6日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

