セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーヴィランズ Dolly Clasica Mぬいぐるみ “クルエラ&ハデス”」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーヴィランズ Dolly Clasica Mぬいぐるみ “クルエラ&ハデス”」

登場時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約14×7×27cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

古い洋館に置いてありそうな、クラシカルな雰囲気のぬいぐるみ”Dolly Clasica(ドリークラシカ)”シリーズがセガプライズから初登場。

ドールのような上品さに、ぬいぐるみとしてのかわいらしさをミックスしたデザインで、魅力あふれるディズニーヴィランズたちが表現されています。

今回紹介するのは『101匹わんちゃん』のディズニーヴィランズ「クルエラ・ド・ヴィル」と、『ヘラクレス』のディズニーヴィランズ「ハデス」のぬいぐるみです!

クルエラ

ダルメシアンの子犬たちから毛皮を取って、コートを作ろうとする『101匹わんちゃん』のディズニーヴィランズ「クルエラ・ド・ヴィル」

ゴージャスなジャケットに、左右で色の異なる髪色も丁寧に再現されています。

澄ました表情や特徴的なメイクもポイントです!

ハデス

オリンポスの支配を企む、『ヘラクレス』のディズニーヴィランズ「ハデス」

コミカルな話し方が特徴的な、根強い人気を誇るディズニーヴィランズです。

死者の国を治める存在らしい、黒い衣装やドクロの飾りがついた服を着こなしています☆

『101匹わんちゃん』と『ヘラクレス』のディズニーヴィランズをデザインしたクラシカルなぬいぐるみ。

セガプライズの「ディズニーヴィランズ Dolly Clasica Mぬいぐるみ “クルエラ&ハデス”」は、2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

