ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、淡いパステル調のミッキーモチーフ柄がかわいい、ディズニーデザイン「まいにちタオル ちょうどいいサイズのミニバスタオル同柄2枚セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「まいにちタオル ちょうどいいサイズのミニバスタオル同柄2枚セット」

© Disney

価格:2,090円(税込)

サイズ:約50×100cm

品質:綿100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフ柄がかわいいミニバスタオル。

パステル調の優しい色合いがおしゃれで、同柄2枚セットなのもうれしいポイントです!

© Disney

ミニバスタオルなので、かさばらずにちょうど良いサイズ感。

バスタオルでは大きすぎる、フェイスタオルではちょっと小さい、という悩みも解消します◎

お子様が体を拭くのにも使いやすく、いろんなシーンで重宝しそう。

© Disney

生地は綿100%素材で、ふんわりと心地よい肌触り☆

吸水性も良く、デイリー使いにぴったりです。

2枚セットなので洗い替えや、家族で使うのにも大活躍!

淡いパステル調のミッキーモチーフ柄がかわいい、ディズニーデザイン「まいにちタオル ちょうどいいサイズのミニバスタオル同柄2枚セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

