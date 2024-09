やさしい甘さのバニラクリームをサンド！ブルボン「シルベーヌほろにがキャラメル」

ブルボンは、“秋の味わいシルベーヌ”として「シルベーヌほろにがキャラメル」を2024年9月10日(火)より発売します。

ブルボン「シルベーヌほろにがキャラメル」

商品名 : シルベーヌほろにがキャラメル

内容量 : 6個

発売日 : 2024年9月10日(火) 全国発売

販売チャネル(予定): 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 : オープンプライス

賞味期限 : 6カ月

“シルベーヌ”は当社独自の三角加工技術によるチョコレートケーキです。

「シルベーヌほろにがキャラメル」は、チョコレートとキャラメルを組み合わせた人気の味わいで秋のひとときを演出します。

コーヒーを用いてほろ苦く仕上げたキャラメル味のケーキでやさしい甘さのバニラクリームをサンドし、全体をスイートチョコレートで包んでいます。

ほろ苦さの中に、まろやかでミルキーな甘さがただようおいしさを楽しめます。

