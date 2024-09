秋にピッタリな果実酒も！「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル」「新冠温泉ホテルヒルズ」秋のイベント

北海道ホテル&リゾートが運営する「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル」「新冠温泉ホテルヒルズ」の3つのグループホテルが、ハロウィンの装飾や秋のイベントで北海道旅行を盛り上げます。

北海道ホテル&リゾートが運営する「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル」「新冠温泉ホテルヒルズ」の3つのグループホテルが、ハロウィンの装飾や秋のイベントで北海道旅行を盛り上げます。

北海道ホテル&リゾートグループは、3つのホテルの共通テーマは、「秋の仮装で大人も子どももワクワク」と「秋限定のお酒で大人のワクワク」です。

1) 秋の仮装で大人も子どももワクワク

各ホテルハロウィンをテーマに装飾しています。

たくさんのジャック・オ・ランタンたちが利用者をまっています。

仮装しながら過ごす、非日常のホテルステイを楽しめます。

お子様の仮装は「富良野」と「新冠」、大人の仮装は「芦別」がおすすめです。

2) 秋限定のお酒で大人のワクワク

各ホテル、滞在中の無料サービスが充実。

秋は、「無料アルコールサービス」を行っています。

「食欲の秋」にピッタリな「果実酒」を、各館提供しています。

無料アルコールサービスの提供時間は各ホテル異なりますので事前に確認ください。

<3つのグループホテルの特長>

【ホテルナトゥールヴァルト富良野】 最上級のバイキングで夕朝食を堪能

バイキングでランクインしたのはナトゥールヴァルト富良野のみです。

地元富良野の契約農家から仕入れる新鮮な野菜、上富良野ポーク・ふらのハイコープ豚などのお肉、北海道内の漁港から直送した新鮮な魚介類、美味しい乳製品など北海道にこだわった美味しい食材を使った夕朝食を心行くまで楽しめます。

・所在地 : 〒076-0034 北海道富良野市北の峰町14-46

・公式HP : https://naturwald-furano.com/

【芦別温泉スターライトホテル】満天の星空

夜空に瞬く無数の星。

まるで降り注ぐかのような星たちに心をうばわれます。

都会ではなかなか見られない満天の星空を、大切な人と楽しめます。

【芦別温泉スターライトホテル】約1万冊の本が揃うおふろcafe星遊館

日帰りでも宿泊でもカフェ感覚で自由気ままに過ごせる充実した空間です。

コミックや雑誌は合わせて約10,000冊揃っており、もちろんすべて読み放題です。

旧作も新作もジャンル豊富にあるので、いつ来ても楽しめます。

また、館内のコーヒーはフリーコーヒーなので、ひとりでリラックスしたいときや、友達とのおしゃべりの場にぴったりです無料マッサージ機、泥パックなど、様々な無料アイテムをご用意しています。

・所在地 : 〒075-0035 北海道芦別市旭町油谷1番地

・公式HP : https://ofurocafe-seiyukan.com/

【新冠温泉ホテルヒルズ】太平洋に沈む夕陽

太平洋に沈む夕陽は自慢の絶景ビューです。

露天風呂に浸かりながら、テラスで外の空気を感じながら、ロビーでレコードを聴きながら…など自分のお気に入りの場所で、大切な人と感動の景色を楽しめます。

・所在地 : 〒059-2418 北海道新冠郡新冠町字西泊津16-3

・公式HP : https://hotelhills.jp/

【北海道ホテル&リゾート】ウェルカムベビーのお宿

3つのグループホテルすべて、ミキハウス子育て総研からウェルカムベビーの認定を受けています。

100個の設問に70点以上をクリアしなければ認定をいただけません。

オムツゴミ箱・お尻拭き・ベビーソープ・電子レンジ・哺乳瓶洗浄器・踏み台・DVDプレーヤーがお部屋に備え付けとなっています。

