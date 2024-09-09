６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．６７ドル（－１．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５２４．６ドル（－１８．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７８０．８セント（－９１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５３．２５セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８９．２５セント（－１９．００セント）
・ＣＲＢ指数
２６６．８６（－４．４１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．６７ドル（－１．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５２４．６ドル（－１８．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７８０．８セント（－９１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５３．２５セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８９．２５セント（－１９．００セント）
・ＣＲＢ指数
２６６．８６（－４．４１）
出所：MINKABU PRESS