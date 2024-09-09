【ソウル聯合ニュース】韓国国会は９日から４日間、対政府質疑を行う。９日は政治分野、１０日は外交・統一・安全保障分野、１１日は経済分野、１２日は教育・社会・文化分野で論戦を交わす。



与党「国民の力」は尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権の労働・年金・教育・医療改革の正当性や成果を強調する見通しだ。



最大野党「共に民主党」は尹政権の国政運営を批判し、尹大統領夫人の金建希（キム・ゴンヒ）氏の疑惑を政府から独立した特別検察官に捜査させる法案などを巡り攻勢を強めるとみられる。



政府が医師不足などの対策として打ち出した大学医学部の定員増に反発する研修医らが医療現場を離脱するなどの混乱が長期化している問題なども追及する見通しだ。



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