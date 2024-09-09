９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産、改定値）
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，くら寿司<2695>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，ミライアル<4238>，トミタ電機<6898>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，ＧＥＮＤＡ<9166>，スバル<9632>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産、改定値）
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，くら寿司<2695>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，ミライアル<4238>，トミタ電機<6898>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，ＧＥＮＤＡ<9166>，スバル<9632>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>
出所：MINKABU PRESS