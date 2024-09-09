９日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・実質ＧＤＰ（国内総生産、改定値）
０８：５０　日・国際収支　経常収支
０８：５０　日・国際収支　貿易収支
１０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　中・消費者物価指数
１０：３０　中・生産者物価指数
１４：００　日・景気ウオッチャー調査
２３：００　米・卸売在庫
２３：００　米・卸売売上高

○決算発表・新規上場など

決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，くら寿司<2695>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，ミライアル<4238>，トミタ電機<6898>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，ＧＥＮＤＡ<9166>，スバル<9632>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>

出所：MINKABU PRESS