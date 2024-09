Jリーグではロングスローを得意とするFC町田ゼルビアの躍進もあってスローインについて取り上げられる機会は多いが、欧州で注目される回数はそれほど多くない。



データサイト『Opta』によると、プレミアリーグのマンチェスター・シティはここまでのリーグ戦3試合ですべてのスローインを成功させている唯一のチームだという。英『The Athletic』の記者であるサム・リー氏は成功した全49回のスローインを分析し、記事にまとめている。





100% - Manchester City have taken 49 throw-ins in the Premier League this season and all 49 have successfully found a Man City player, the only team with a 100% success rate in the division in 2024-25. Retention. pic.twitter.com/W1JuNLhpv5