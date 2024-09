窪田正孝が主演する10月8日スタートのドラマ10『宙(そら)わたる教室』(NHK総合/毎週火曜22時ほか)より、キービジュアルが公開。主題歌はLittle Glee Monsterの「Break out of your bubble」に決定、劇伴音楽をjizueが務めることが発表された。本作は、実話に着想を得た伊与原新の同名小説を実写化。物語の舞台は、東新宿の夜間定時制高校。窪田正孝演じる理科教師・藤竹叶の声かけで発足する科学部の「実験」を通じて、生徒のみならず、先生やJAXA職員までもが、自身の抱える古傷、障害、因縁と向き合い、人生の再起に挑む。

キービジュアルは、映画『キングダム』『東京リベンジャーズ』、ドラマ『海のはじまり』『アンメット ある脳外科医の日記』『パリピ孔明』『正直不動産』、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』など、エンターテインメント作品におけるキーアートのディレクション・デザインを数多く制作するアートディレクターの吉良進太郎が担当。吉良は「想像すれば実現する。科学の楽しさ、学びの面白さを気づかせ、ビジョンを現実にする奇跡の物語をビジュアルに込めました!」とコメント。そして主題歌には今年デビュー10周年を迎えるLittle Glee Monster、劇伴音楽には『下剋上球児』『9ボーダー』など話題作を担当した井上典政、山田剛、片木希依からなるjizueが担当。Little Glee Monsterは「『宙わたる教室』という素敵な作品と熱いドラマ関係者の皆さまとご一緒できて大変光栄です!」と喜びの声を。「このお話を頂いたときは、主題歌を任せてくださったドラマ制作の皆さまの期待に応えられるような、作品に負けないような歌を届けなければいけないなと思いました。今回、主題歌で歌わせていただく『Break out of your bubble』という楽曲は、私たちの歌で物語を彩れるよう、Little Glee Monster6人の“多様”と“調和”=“ハーモニー”を存分に盛り込みました。ぜひ、ドラマと楽曲を共に楽しんでいただけたら嬉しいです!」と言葉を寄せた。jizueは「素晴らしい原作、脚本、スタッフの方々とご一緒できたことを心から光栄に思います。企画書の段階で既に感動しすぎていた私たちにとって、日々次の台本を待ち遠しく感じながらの制作となりました」とコメント。そして「窪田正孝さんが演じる教師・藤竹はもちろん、生徒の皆さんの個性や魅力に僕たちの音楽がどう寄り添えるか、実際に撮影現場にも伺ったり、スタッフの方々とも意思疎通を図りながら進められたことで、より良い形になったのではないかなと思います。ドラマスタートまで、いよいよ約一ヵ月。ぜひ映像と一緒に私たちの音楽も楽しんでいただけたら嬉しいです」と続けた。ドラマ10『宙わたる教室』は、10月8日よりNHK総合にて毎週火曜22時、NHK BSプレミアム4Kに毎週火曜18時15分放送。