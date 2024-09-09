»°Ã«¹¬´î»á¡¢ÂçÀôÍÎ¤Ë¡Ö¥¬¥Ã¥«¥ê¡×¡Ö¤â¤¦2ÅÙ¤È»Å»ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È
±Ç²è´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¡Ê63ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¬¥Ã¥«¥ê¡×¡Ö¤â¤¦2ÅÙ¤È»Å»ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡×¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿»°Ã«¹¬´î»á¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£»°Ã«»á¤Ï¤È¤¤É¤ÉñÂæÃæ¤ËÇÐÍ¥¤Ø¥¤¥¿¥º¥é¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´Éô¡¢ÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡© ÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄäÂÚ¤¹¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸ÂæËÜ¤ÇÆ±¤¸±é½Ð¤Ç2¡Á3½µ´Ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËËÍ¤Ï¤½¤³¤Ëµ¯ÇúºÞ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀô¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¡¢»°Ã«»á¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Î¤»¤¤¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°Ã«»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¢¥¤¥Ä¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ç¤¹¡ª ¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ÀäÂÐ¤ËÊø¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð½éÉñÂæ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤È¤«ÀäÂÐ½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¼Çµï¤¬Êø¤ì¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ò¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ËÍ¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤¦2ÅÙ¤È¥³¥¤¥Ä¤È»Å»ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤¦2ÅÙ¤È¤ä¤ë¤Ê¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡×¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿»°Ã«¹¬´î»á¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£»°Ã«»á¤Ï¤È¤¤É¤ÉñÂæÃæ¤ËÇÐÍ¥¤Ø¥¤¥¿¥º¥é¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´Éô¡¢ÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡© ÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄäÂÚ¤¹¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸ÂæËÜ¤ÇÆ±¤¸±é½Ð¤Ç2¡Á3½µ´Ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËËÍ¤Ï¤½¤³¤Ëµ¯ÇúºÞ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£