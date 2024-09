Little Glee Monster、新曲「Break out of your bubble」ドラマ『宙わたる教室』主題歌に起用

■CDの初回盤には各メンバ―がセレクトした色のシューレースを封入

Little Glee Monsterが、通算24枚目となるニューシングル「Break out of your bubble」を11月13日にCDリリースすることが決定した。さらに、表題曲「Break out of your bubble」が、10月8日からスタートするNHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌に起用されることも発表された。

NHKドラマ10『宙わたる教室』は東京・東新宿にある、さまざまな事情を抱えた生徒たちが通う定時制高校を舞台にした作品。

11月13日にリリースされるCDの初回盤にはBlu-ray(内容未定)が付属するほか、各メンバ―がセレクトした色のシューレースがランダムで封入される。

ドラマがスタートする10月にデビュー10周年を向かえ、東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナにて10月19日、20日に『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』の開催も決定しているLittle Glee Monster。今後の活躍にも注目していきたい。

リリース情報

2024.11.13 ON SALE

SINGLE 「Break out of your bubble」

番組情報

NHKドラマ10『宙わたる教室』

10/08(火)放送スタート

毎週火曜 22:00~22:45

原作:伊与原新

脚本:澤井香織

音楽:jizue

主題歌:Little Glee Monster「Break out of your bubble」

出演:窪田正孝 小林虎之介 伊東蒼 ガウ/田中哲司 木村文乃/中村蒼 イッセー尾形 他

演出:吉川久岳(ランプ) 一色隆司(NHKエンタープライズ) 山下和徳

制作統括:橋立聖史(ランプ) 神林伸太郎(NHKエンタープライズ) 渡辺悟(NHK)

ライブ情報

『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』

10/19(土)<Day1:CELEBRATE>東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナ

10/20(日)<Day2:PROMISE>東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナ

Little Glee Monster10周年特設サイト

https://www.littlegleemonster.com/10th/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/