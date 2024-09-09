JFL¤«¤éJ2ÆÀÅÀ²¦¤ËÌ¾¾è¤ê¡¡Ä¾¶á7Àï7È¯¤Î26ºÐ°ïºàFW¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö²¿¼Ô¤Ê¤Î¡×¡ÖÀäÂÐJ1¹Ô¤±¡ª¡×
¤¤¤ï¤FWÃ«Â¼¤¬30»î¹ç¤Ç17¥´¡¼¥ëÌÜ
¡¡¤¤¤ï¤FC¤Ï9·î7Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè30Àá¤Ç¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇFWÃ«Â¼³¤Æá¤¬2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ÖÅÀ¼è¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÀäÂÐJ1¹Ô¤±¡ª¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾30Ê¬¡¢MFÀ¾Àî½á¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¥ß¥É¥ëÃÆ¤Ç¤¤¤ï¤¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤·¤ÆÆ±39Ê¬¤ËÃ«Â¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÊø¤·¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿Ã«Â¼¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ3-0¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â3-1¤Ç¤¤¤ï¤¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤âÃ«Â¼¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤ÎJ1¥¯¥é¥Ö¤¬¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÅÀ¼è¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÀäÂÐJ1¹Ô¤±¡ª¡×¡Ö²¿¼Ô¤Ê¤Î¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Ã«Â¼¤ÏÄ¾¶á7»î¹ç¤Ç7¥´¡¼¥ë¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç¤Ç·×17¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢J2¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¡£2°Ì¤ÎFW¾®¿¹Èô°¼¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë¤â16¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢J2ÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë