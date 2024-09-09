【J2順位表】首位横浜FCがJ1昇格へ前進 J1プレーオフ圏内の争いは混とん 5位岡山〜8位いわきまでわずか“2差”
サッカーJ2リーグ第30節の9試合が、7日（土）、8日（日）に開催されました。
首位の横浜FCは敵地での愛媛FC戦で4得点の快勝。直近は13勝3分と16試合連続負けなしとしています。上位対決となった清水エスパルスとV･ファーレン長崎の一戦は1-1のドロー。台風10号の影響を受けて、前節の徳島ヴォルティス戦が中止とった清水は1試合少ないですが、横浜FCと勝ち点4差に広がりました。
J1プレーオフ圏内の争いは混とん。4位ベガルタ仙台が最下位ザスパ群馬に痛恨のドロー。5位のファジアーノ岡山はブラウブリッツ秋田に0-1で敗れ、6位のレノファ山口FCも14位徳島ヴォルティスに1-2で敗戦。7位のジェフユナイテッド千葉や8位のいわきFCが勝利し、ともに勝ち点46とし、6位山口に1差まで迫っています。
ヴァンフォーレ甲府vsロアッソ熊本の試合は9月25日（水）に開催予定。現時点の順位表は清水、徳島、甲府、熊本の4チームが1試合未消化となっています。
【J2第30節結果】
◆清水 1−1 長崎（IAIスタジアム日本平）
得点【清水】ルーカス ブラガ（後半5分）【長崎】マテウス ジェズス（前半24分）
◆群馬 0−0 仙台（正田醤油スタジアム群馬）
◆千葉 4−0 水戸（フクダ電子アリーナ）
得点【千葉】小森飛絢（前半20分、後半11分）田中和樹（後半31分）オウンゴール（後半36分）
◆藤枝 1−0 栃木（藤枝総合運動公園サッカー場）
得点【藤枝】矢村健（後半32分）
◆徳島 2−1 山口（維新みらいふスタジアム）
得点【徳島】渡大生（前半28分）ブラウンノア賢信（後半8分）【山口】河野孝汰（後半37分）
◆横浜FC 4−1 愛媛（ニンジニアスタジアム）
得点【横浜FC】高橋利樹（前半31分）櫻川ソロモン（後半25分、34分）ユーリ ララ（後半45+5分）【愛媛】パク ゴヌ（前半20分）
◆山形 3−0 大分（レゾナックドーム大分）
得点【山形】土居聖真（前半28分）小西雄大（後半17分）イサカ ゼイン（後半42分）
◆いわき 3−1 鹿児島（白波スタジアム）
得点【いわき】西川潤（前半30分）谷村海那（前半39分、後半13分）【鹿児島】藤本憲明（後半45+2分）
◆秋田 1−0 岡山（シティライトスタジアム）
得点【秋田】喜岡佳太（前半29分）