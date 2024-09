16歳の小泉今日子が東大のミスコンに覚えた「違和感」…キョンキョンが「フェミニズム」に目覚めた日

松田聖子や中森明菜とともに80年代を代表するアイドルでありながら、「カリアゲショート」で従来のアイドルのイメージを一新した小泉今日子。30代から40代にかけては、妻や母という役割にとらわれない「大人女子」を謳うファッション誌のイメージモデルとしてそのムーブメントを牽引し、50代後半となったいまは芸能界に身を置きながらも、社会問題やフェミニズムに関する発言を積極的に行っている。

「その生き様を知れば知るほど、小泉今日子ほど『女性が生きて行く』ことと真剣に対峙し、世の中に向かって声を上げてきた元アイドルはいないのである」

社会学者の米澤泉さんは、著書『小泉今日子と岡崎京子』の中でそう指摘する。「型破りのアイドル」から「大人女子」を経て「フェミニスト」を名乗るまでの小泉今日子を、時代を伴走した“もうひとりのキョウコ”である漫画家・岡崎京子の歩みと共に追い、女性たちの生き方の変遷を浮かび上がらせる同書。

今回は『小泉今日子と岡崎京子』から、あまり知られていない「小泉今日子のフェミニズムとの出会い」について抜粋してお届けする。

アイドル時代から従来のアイドル像にとらわれず、カリアゲショートや個性的なファッションに身を包み、ものを言う・主張するアイドルとして「理想の彼女」から自由になった小泉今日子だが、当時からフェミニズム的なものは意識していたのだろうか。「アイドルらしさ」だけでなく、「女らしさ」からも確信犯的に逃れようと思っていたのだろうか。

シンディ・ローパーは「Girls Just Want To Have Fun」のPVを見て大好きになりました。シスターフッド的なメッセージに胸がスカッとしたのかも。ファッションも自由で誰にも媚びていなくて大好きだった。(『ホントのコイズミさんYOUTH』42)