◇９日（月）



▲国会、運営委員会全体会議（１０：００）



▲韓国・チェコ外相会談（１１：１５）



▲国会、対政府質疑（１４：００）



▲韓国・ラトビア外相会談（１４：００）



▲韓国・ルワンダ外相会談（１５：１５）



◇１０日（火）



▲閣議（１０：００）



▲国会、対政府質疑（１４：００）



▲韓国と在韓国連軍司令部参加国との第２回国防相会合（１６：２０）



▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）のアジア最終予選のオマーン戦（２３：００、マスカット）



◇１１日（水）



▲ソウル安保対話の開会式（０８：３０）



▲国会、外交統一委員会全体会議（１０：００）



▲国会、対政府質疑（１４：００）



◇１２日（木）



▲国会、対政府質疑（１４：００）



◇１３日（金）



▲特になし



◇１４日（土）



▲特になし



◇１５日（日）



▲「離散家族の日」記念式典（１０：３０）

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