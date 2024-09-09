韓国の主な週間日程（９〜１５日）
◇９日（月）
▲国会、運営委員会全体会議（１０：００）
▲韓国・チェコ外相会談（１１：１５）
▲国会、対政府質疑（１４：００）
▲韓国・ラトビア外相会談（１４：００）
▲韓国・ルワンダ外相会談（１５：１５）
◇１０日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（１４：００）
▲韓国と在韓国連軍司令部参加国との第２回国防相会合（１６：２０）
▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）のアジア最終予選のオマーン戦（２３：００、マスカット）
◇１１日（水）
▲ソウル安保対話の開会式（０８：３０）
▲国会、外交統一委員会全体会議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（１４：００）
◇１２日（木）
▲国会、対政府質疑（１４：００）
◇１３日（金）
▲特になし
◇１４日（土）
▲特になし
◇１５日（日）
▲「離散家族の日」記念式典（１０：３０）
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲国会、運営委員会全体会議（１０：００）
▲韓国・チェコ外相会談（１１：１５）
▲国会、対政府質疑（１４：００）
▲韓国・ラトビア外相会談（１４：００）
▲韓国・ルワンダ外相会談（１５：１５）
◇１０日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（１４：００）
▲韓国と在韓国連軍司令部参加国との第２回国防相会合（１６：２０）
▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）のアジア最終予選のオマーン戦（２３：００、マスカット）
◇１１日（水）
▲ソウル安保対話の開会式（０８：３０）
▲国会、外交統一委員会全体会議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（１４：００）
◇１２日（木）
▲国会、対政府質疑（１４：００）
◇１３日（金）
▲特になし
◇１４日（土）
▲特になし
◇１５日（日）
▲「離散家族の日」記念式典（１０：３０）
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