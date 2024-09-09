◇９日（月）

▲国会、運営委員会全体会議（１０：００）

▲韓国・チェコ外相会談（１１：１５）

▲国会、対政府質疑（１４：００）

▲韓国・ラトビア外相会談（１４：００）

▲韓国・ルワンダ外相会談（１５：１５）

◇１０日（火）

▲閣議（１０：００）

▲国会、対政府質疑（１４：００）

▲韓国と在韓国連軍司令部参加国との第２回国防相会合（１６：２０）

▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）のアジア最終予選のオマーン戦（２３：００、マスカット）

◇１１日（水）

▲ソウル安保対話の開会式（０８：３０）

▲国会、外交統一委員会全体会議（１０：００）

▲国会、対政府質疑（１４：００）

◇１２日（木）

▲国会、対政府質疑（１４：００）

◇１３日（金）

▲特になし

◇１４日（土）

▲特になし

◇１５日（日）

▲「離散家族の日」記念式典（１０：３０）
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止