¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¿·º§¡ª£¸£°ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¡¦Á°ÅÄ¶ã¡ª¡¡Æ»¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿Èþ¿Í¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¡¦¡¦¡¦¡¡¤³¤ÎÈþ¿Í¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡ª¡©
80ºÐ¡¡ÇÐÍ¥¡¦Á°ÅÄ¶ã¡¡¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ë¿·º§¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡¡
22Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ¶ã¤µ¤ó¤È²Î¼ê¤ÎÈ¢ºê¹¬»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢3Ç¯Á°¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÇºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢°ì¿Í¼ä¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¡Öµ¤À²¤é¤·¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡ª¡×¤È²®·¦¤ò¥Õ¥é¥Õ¥éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢È¢ºê¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤ÎÅ¹¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¡¢±ó¤¯¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¤Î3³¬¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤°¤ËÆþ¤ë¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤È²ø¤·¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¤¦È¢ºê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡¦¡¦¡¦¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬È¢ºê¤µ¤ó¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨½Ð¤·¤¿·è»à¤Î¡Ø¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈºîÀï¡Ù¤È¤Ï¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Á°ÅÄ¶ã¤µ¤ó¤ÈÈ¢ºê¹¬»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¢¡¡¡Á°ÅÄ¶ã¤µ¤ó
½Ð¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ªÁÇÄ¾¤Ëº£¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤ò¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤Ç¿¿·õ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¿·º§¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£°æÎ´¤µ¤ó¤È°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ª¼ã¤¤£²¿Í¤Ë¿§¡¹¤¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤µ¤ï¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÇ¯¤«¤é¤Î·ëº§¤À¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡¦¡¦¡¦¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°Å¤¤ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÏ¿¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë´õË¾¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿ÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡ª¤â¤¦¡¢º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÁ´Éô¤·¤ã¤Ù¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¦¡¦¡¦·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÃ¤Ïº£²ó¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
²æ¡¹¤â¤É¤ó¤É¤óÀè¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¤â¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¼èºà¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª(¾Ð)¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¢¡¡¡È¢ºê¹¬»Ò¤µ¤ó
¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
º£²ó½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤·¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç°ã¤¦À¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¦¡¦¡¦¡ª¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
❖Á°ÅÄ¶ã(1944Ç¯2·î21Æü/80ºÐ)
»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô½Ð¿È¡£1962Ç¯¡¢Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¡¢1965Ç¯¡¢¡Ø½ã°¦Êª¸ì¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¼çÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£1968Ç¯¡¢½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥É¥ì¥¤¹©¾ì¡Ù¤ÇÀ¿¼Â¤Ê¹©°÷Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤Î±éµ»¤¬»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢ÍâÇ¯»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ë¿ÛË¬ÇîÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤³¤ÎÌòÊÁ¤ËÁ°ÅÄ¤Î¿ÍÊÁ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¥·¥êー¥º50ºîÁ´¤Æ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2021Ç¯¤ËºÊ¤ò¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¡¢2022Ç¯¤Ë²Î¼ê¤ÎÈ¢ºê¹¬»Ò¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£
❖È¢ºê¹¬»Ò(1948Ç¯3·î17Æü/76ºÐ¡Ë
Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¾ïÈ×¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ËÆþ¼Ò¡£18ºÐ¤Ç¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¤Î¥ß¥¹¤¤¤ï¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¸å¡¢²½¾ÑÉÊÈÎÇäÉô°÷¤ËÅ¾¿¦¡£1969Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØÇ®³¤¤ÎÌë¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿²Î¼ê¡¦È¢ºê¿¸°ìÏº¤µ¤ó¤È22ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¡£1988Ç¯¡¢É×¤¬´ÎÂ¡´â¤ÇÂ¾³¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¸Î¶¿¡¦¤¤¤ï¤»Ô¤ËÌá¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤ò·Ð±Ä¡£¸½ºß¤â²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
MCÆ£°æÎ´¡¦°æ¾åºé³Ú¤Î¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ç¡¢Ëè½µÆüÍË¤Ò¤ë0»þ55Ê¬ÊüÁ÷¡£Á°ÅÄ¶ã¤µ¤ó¡¦È¢ºê¹¬»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£