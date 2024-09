山崎あみ『週刊プレイボーイ』最新号にセクシーショットを大量投下！田中美久の“女神ボディ”も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■誌面には、川平聖(HKT48)、里仲菜月(Task have Fun)、元HKT48の運上弘菜らフレッシュな逸材が続々登場

『週刊プレイボーイ』39号が、9月9日に発売となった。表紙&巻頭グラビアは、田中美久。

■田中美久

9月12日に最新写真集『気ままに。』を発売する田中美久は、表紙&巻頭グラビア11ページの大特集。水着はもちろん、セクシーすぎるランジェリーショットにも注目だ。55分(!)に及ぶ、表紙&巻頭グラビア&写真集ガイドムービーDVDもファンは見逃せない。

■山崎あみ

interfm『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(毎週月~木曜 07:00~08:50)でおなじみの“美しすぎるラジオDJ、山崎あみが『週プレ』に降臨。孤高の美しさとドキドキのセクシーショットを披露している。なお、山崎あみは、デジタル限定の山崎あみ写真集『慣れない鼓動』を、主要電子書店にて9月9日に発売予定。『週プレ グラジャパ!』では限定カット付きでの発売となるので要チェックだ。

■里仲菜月(Task have Fun)

Task have Funのメンバーとして活躍中の里仲菜月。アイドル界随一の美スタイルとの呼び声も高い、注目の逸材だ。里仲は、デジタル限定の里仲菜月写真集『こっち向いて、なっちゃん!』を、主要電子書店にて9月9日に発売予定。山崎あみと同じく『週プレ グラジャパ!』では限定カット付きでの発売となるので、ぜひチェックしてみよう。

■川平 聖(HKT48)

ヒジリンこと川平 聖は、HKT48五期生としてシーンに登場した現役アイドル。HKT48初の沖縄県出身者としても注目を集めた。なお、HKT48は、9月11日に18thシングル「僕はやっと君を心配できる」を発売予定だ。

■運上弘菜

元HKT48の運上弘菜もフレッシュなセクシーショットを披露。9月9日発売のデジタル限定の運上弘菜写真集「おかえりなっぴ」も要チェックだ。もちろん『週プレ グラジャパ!』 では限定カット付きとなる。

