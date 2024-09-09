3¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÇ÷ÎÏÁý¤¹¥¯¥í¥¹¹¶·â¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð¡Ö¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¡×¡Ö±ïµ¯¤¤¤¤¡×¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ç³®ÀûÃÆ¤Ø
¡¡Âç¾¡¤Î±¢¤ÇÊú¤¤¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤¬8Æü¡¢±óÀ¬Àè¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£½ªÈ×¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿WÇÕºÇ½ªÍ½Áª½éÀï¡¦Ãæ¹ñÀï(¢þ7-0)¤ò¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ²ù¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢10Æü¤ÎÂè2Àï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¤ÎÊ³µ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Ï5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñÀï¤Î¸åÈ¾34Ê¬¤«¤é3-4-2-1¤Î1¥È¥Ã¥×¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËMF°ËÅì½ãÌé¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¼«¿È·è¤á¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¿®Íê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë6·î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡È¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Ç¤Ï¥¯¥í¥¹¹¶·â¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤¬Áý²ÃÃæ¡£¾®Àî¼«¿È¤â2¼¡Í½Áª¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¤Ç2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¯¥í¥¹¤«¤é¤ÎÆþ¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤»ý¤Á±¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç»ý¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥¯¥í¥¹¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×(¾®Àî)
¡¡Ãæ¹ñÀï¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÇÛÃÖ¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò1¥È¥Ã¥×¤â·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÇË²õÎÏ¤ÏÁý¤¹¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¿¤óÃæ¤Ç¤É¤·¤Ã¤È¹½¤¨¤ÆÃ¡¤±¤ë¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Î¶î¤±°ú¤¤ÇÀ©¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤¬É¬¤ºÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤¦°Õµ¤¹þ¤à¾®Àî¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢½ãÌé¤¯¤ó¤È¤«(Æ²°Â)Î§¤«¤é¤Î¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ï¾®Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤°õ¾Ý¤¬»Ä¤ë¾ì½ê¡£2016Ç¯¡¢U-19ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀAFC U19¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎU-20WÇÕ½Ð¾ì¤È»Ë¾å½é¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ÈÆ±¤¸¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏU-20WÇÕ½Ð¾ì¤ËÆ³¤¯¥´¡¼¥ë¤ä¡¢·è¾¡¤ÎPKÀï¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¥¥Ã¥¯¤òÄÀ¤á¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç±ïµ¯¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡£2Ç¯¸å¤ÎWÇÕ¤ËÊÂ¤Ê¤é¤Ì¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¯À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï8Ç¯Á°¤ËÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡¾®Àî¤Ï5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñÀï¤Î¸åÈ¾34Ê¬¤«¤é3-4-2-1¤Î1¥È¥Ã¥×¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËMF°ËÅì½ãÌé¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¼«¿È·è¤á¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¿®Íê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö¥¯¥í¥¹¤«¤é¤ÎÆþ¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤»ý¤Á±¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç»ý¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥¯¥í¥¹¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×(¾®Àî)
¡¡Ãæ¹ñÀï¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÇÛÃÖ¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò1¥È¥Ã¥×¤â·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÇË²õÎÏ¤ÏÁý¤¹¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¿¤óÃæ¤Ç¤É¤·¤Ã¤È¹½¤¨¤ÆÃ¡¤±¤ë¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Î¶î¤±°ú¤¤ÇÀ©¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤¬É¬¤ºÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤¦°Õµ¤¹þ¤à¾®Àî¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢½ãÌé¤¯¤ó¤È¤«(Æ²°Â)Î§¤«¤é¤Î¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ï¾®Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤°õ¾Ý¤¬»Ä¤ë¾ì½ê¡£2016Ç¯¡¢U-19ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀAFC U19¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎU-20WÇÕ½Ð¾ì¤È»Ë¾å½é¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ÈÆ±¤¸¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏU-20WÇÕ½Ð¾ì¤ËÆ³¤¯¥´¡¼¥ë¤ä¡¢·è¾¡¤ÎPKÀï¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¥¥Ã¥¯¤òÄÀ¤á¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç±ïµ¯¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡£2Ç¯¸å¤ÎWÇÕ¤ËÊÂ¤Ê¤é¤Ì¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¯À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï8Ç¯Á°¤ËÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)