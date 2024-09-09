【大雨警報】群馬県・藤岡市に発表
気象台は、午前1時56分に、大雨警報（浸水害）を藤岡市に発表しました。
南部では、9日未明まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■前橋市
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
・浸水
9日未明に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
9日未明に警戒
■高崎市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
9日未明に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
9日未明に警戒
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
■渋川市
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
9日未明に警戒
■藤岡市
□大雨警報【発表】
・浸水
9日未明に警戒
1時間最大雨量 50mm
■富岡市
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
・浸水
9日未明に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
9日未明に警戒
■安中市
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
・浸水
9日未明に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
9日未明に警戒
■榛東村
□洪水警報
9日未明に警戒
■吉岡町
□洪水警報
9日未明に警戒