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気象台は、午前1時56分に、大雨警報（浸水害）を藤岡市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・藤岡市に発表

南部では、9日未明まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■前橋市
□大雨警報
・土砂災害
　9日未明に警戒
・浸水
　9日未明に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　9日未明に警戒

■高崎市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　9日未明に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　9日未明に警戒

■桐生市
□大雨警報
・土砂災害
　9日未明に警戒

■渋川市
□大雨警報
・土砂災害
　9日未明に警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　9日未明に警戒

■藤岡市
□大雨警報【発表】
・浸水
　9日未明に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■富岡市
□大雨警報
・土砂災害
　9日未明に警戒
・浸水
　9日未明に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　9日未明に警戒

■安中市
□大雨警報
・土砂災害
　9日未明に警戒
・浸水
　9日未明に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　9日未明に警戒

■榛東村
□洪水警報
　9日未明に警戒

■吉岡町
□洪水警報
　9日未明に警戒