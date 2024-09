BUMP OF CHICKENの最新ツアー<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>が幕開けとなった。<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>は、9月4日にリリースされた5年ぶり10枚目のアルバム『Iris』を引っ提げたツアーとなるものだ。その皮切りとなった埼玉・ベルーナドーム公演は9月7日(土)および8日(日)の2日間開催され、約66,000人を集客。2019年に開催されたツアー<aurora ark>以来、実に5年ぶりのドーム公演に客席が沸いた。

■<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>

09月07日(土) 埼玉・ベルーナドーム

09月08日(日) 埼玉・ベルーナドーム

09月15日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月16日(月) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月28日(土) 大阪・京セラドーム大阪

09月29日(日) 大阪・京セラドーム大阪

10月08日(火) 宮城・仙台サンプラザホール ※追加公演

10月09日(水) 宮城・仙台サンプラザホール ※追加公演

10月15日(火) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru ※追加公演

10月16日(水) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru ※追加公演

10月27日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

11月05日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ※追加公演

11月06日(水) 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ※追加公演

11月18日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside ※追加公演

11月19日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside ※追加公演

11月25日(月) 石川・金沢歌劇座 ※追加公演

11月26日(火) 石川・金沢歌劇座 ※追加公演

12月07日(土) 東京・東京ドーム ※ツアーファイナル

12月08日(日) 東京・東京ドーム ※ツアーファイナル

▼追加席受付リンク

https://eplus.jp/bump-of-chicken

▼ツアーグッズ商品ページ

https://shop.bumpofchicken.com/



■10thオリジナルアルバム『Iris』

2024年9月4日リリース

CD購入リンク:https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/20240904

配信リンク:https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/Iris

商品ページ:https://www.bumpofchicken.com/discographies/1321

【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】

TFCC-81099〜81100 7,700円(税込)

【通常盤 (CD only)】

TFCC-81101 3,300円(税込)





▲ジャケット画像 ▲ジャケット画像



▲初回盤パッケージ ▲初回盤パッケージ



▲通常盤パッケージ ▲通常盤パッケージ



▲特典サンプル ▲特典サンプル

▼CD内容 ※2形態共通

01. Sleep Walking Orchestra

02. なないろ

03. Gravity

04. SOUVENIR

05. Small world

06. クロノスタシス

07. Flare

08. 邂逅

09. 青の朔日

10. strawberry

11. 窓の中から

12. 木漏れ日と一緒に

13. アカシア





▼BD内容 ※初回限定盤のみ

<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024> at ARIAKE ARENA

01. 星の鳥

02. メーデー

03. 才悩人応援歌

04. ラフ・メイカー

05. アルエ

06. ハンマーソングと痛みの塔

07. ひとりごと

08. 花の名

09. 飴玉の唄

10. 東京賛歌

11. 真っ赤な空を見ただろうか

12. かさぶたぶたぶ

13. 望遠のマーチ

14. ray

15. プレゼント

16. fire sign

17. 星の鳥 reprise

18. カルマ

19. Voyager,flyby

encore

20. ガラスのブルース

21. 流星群

関連リンク

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト

◆アルバム『Iris』商品ページ

演出は2024年4月に幕を閉じたアリーナツアー<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024>の演出も務めた山田健人監督が担当。ライブでは『Iris』収録曲「なないろ」「strawberry」などを披露し、ベルーナドームに訪れたファンを熱狂の渦に巻き込んだ。本ツアーは全国のドーム、ホール、ライブハウス10会場19公演を巡り、12月8日(日)に開催される東京ドーム公演にてファイナルを迎える。なお、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演、大阪・京セラドーム大阪公演、福岡・みずほPayPayドーム福岡公演の追加席チケットの抽選販売はイープラスにて9月9日まで。ツアーファイナル東京ドーム公演のチケット申し込みは、ニューアルバム「Iris」の購入者を対象とした一次抽選受付が同じく9月9日まで。撮影◎Yoshiharu Ota/Takeshi Yao