【洪水警報】群馬県・前橋市、榛東村、吉岡町に発表
気象台は、午前1時6分に、洪水警報を前橋市、榛東村、吉岡町に発表しました。
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南部では、9日未明まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■前橋市
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
・浸水
9日未明に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
9日未明に警戒
■高崎市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
9日未明に警戒
1時間最大雨量 50mm
9日未明に警戒
■桐生市
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
■渋川市
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
9日未明に警戒
■富岡市
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
・浸水
9日未明に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
9日未明に警戒
■安中市
□大雨警報
・土砂災害
9日未明に警戒
・浸水
9日未明に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
9日未明に警戒
■榛東村
□洪水警報【発表】
9日未明に警戒
■吉岡町
□洪水警報【発表】
9日未明に警戒