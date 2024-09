鮎川 誠の一周忌企画(命日:2023年1月29日)として、初の企画アルバム『VINTAGE VIOLENCE〜鮎川 誠GUITAR WORKS』が10月2日に発売される。数多くのギタリストに影響を与えてきた、鮎川のギター・プレイが際立つソロワークスを中心に、レーベルの枠を超えて数々の名曲や多くのレアトラックを収録し、情報解禁とともに大きな話題となっている本作のトレイラーが公開された。

リリース情報







『VINTAGE VIOLENCE〜鮎川 誠GUITAR WORKS』2024年10月2日(水)発売2CD VICL-77061〜77062 ¥3,850(tax in)*高音質CD:UHQCD仕様*全曲最新リマスタリング*最新ライナーノーツ:鳥井賀句https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/ VICL-77061.html―DISC1―01.レモンティー / サンハウス (3:22)02.Day Tripper / YELLOW MAGIC ORCHESTRA (2:40)03.Murder By The Music / 高橋ユキヒロ (3:41)04.危険な関係のブルース / シーナ&ロケッツ (3:24)05.ビールス カプセル/ 鮎川 誠 (5:50)06.キング・スネーク・ブルース/ サンハウス (3:09)07.地獄へドライブ/ サンハウス (3:00)08.ヨコハマ・モガ / 原 由子 (4:15)09.VINTAGE VIOLENCE / The Rokkets (4:42)10.DYNAMITE / The Rokkets (3:50)11.BLACK SNAKE / The Rokkets (4:29)12.火の鳥 / 泉谷しげる(3:26)13.RUMOR / 鮎川 誠(3:56)14.DOBUNEZUMI / 鮎川 誠 (5:13)15.CATFISH / 鮎川 誠 (4:05)16.From Dusk Till Dawn / 佐山雅弘 (2:44)17.Say Good Bye (赤バージョン) / イジワルケイ・オールスターズ (6:35)18.ロックンロール ミューズ / 菊/ft.鮎川 誠、シーナ&ロケッツ (4:16)―DISC2―1. I’M FLASH “Consolation Prize” (ホラ吹きイナズマ) / 鮎川 誠 & BLANKEY JET CITY (4:27)★2.STIFF LIPS / 鮎川 誠 & シーナ & 小山田圭吾リモデル (2:23)★3.HIROSHIMA(LIVE)/ ジョー山中 ft.鮎川 誠 (7:19)★4.White Room(LIVE)/ シーナ&ロケッツ with Char (5:16)★5.ビールス カプセル(LIVE)/ シーナ&ロケッツ with Char (5:58)★6.MY WAY(LIVE)/ シーナ&ロケッツ (4:39)★7.やらないか(LIVE)/ シーナ&ロケッツ(6:53)★★…初CD化