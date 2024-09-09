鮎川 誠、10/2発売の企画アルバム『VINTAGE VIOLENCE〜鮎川 誠GUITAR WORKS』からトレイラーを公開
鮎川 誠の一周忌企画（命日：2023年1月29日）として、初の企画アルバム『VINTAGE VIOLENCE〜鮎川 誠GUITAR WORKS』が10月2日に発売される。
数多くのギタリストに影響を与えてきた、鮎川のギター・プレイが際立つソロワークスを中心に、レーベルの枠を超えて数々の名曲や多くのレアトラックを収録し、情報解禁とともに大きな話題となっている本作のトレイラーが公開された。
リリース情報
2024年10月2日（水）発売
2CD VICL-77061〜77062 ￥3,850（tax in）
*高音質CD:UHQCD仕様
*全曲最新リマスタリング
*最新ライナーノーツ：鳥井賀句
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/ VICL-77061.html
―DISC1―
01.レモンティー / サンハウス (3:22)
02.Day Tripper / YELLOW MAGIC ORCHESTRA (2:40)
03.Murder By The Music / 高橋ユキヒロ (3:41)
04.危険な関係のブルース / シーナ＆ロケッツ (3:24)
05.ビールス カプセル/ 鮎川 誠 (5:50)
06.キング・スネーク・ブルース/ サンハウス (3:09)
07.地獄へドライブ/ サンハウス (3:00)
08.ヨコハマ・モガ / 原 由子 (4:15)
09.VINTAGE VIOLENCE / The Rokkets (4:42)
10.DYNAMITE / The Rokkets (3:50)
11.BLACK SNAKE / The Rokkets (4:29)
12.火の鳥 / 泉谷しげる(3:26)
13.RUMOR / 鮎川 誠(3:56)
14.DOBUNEZUMI / 鮎川 誠 (5:13)
15.CATFISH / 鮎川 誠 (4:05)
16.From Dusk Till Dawn / 佐山雅弘 (2:44)
17.Say Good Bye (赤バージョン) / イジワルケイ・オールスターズ (6:35)
18.ロックンロール ミューズ / 菊/ft.鮎川 誠、シーナ＆ロケッツ (4:16)
―DISC2―
1. I’M FLASH “Consolation Prize” (ホラ吹きイナズマ) / 鮎川 誠 & BLANKEY JET CITY (4:27)★
2.STIFF LIPS / 鮎川 誠 & シーナ & 小山田圭吾リモデル (2:23)★
3.HIROSHIMA（LIVE）/ ジョー山中 ft.鮎川 誠 (7:19)★
4.White Room（LIVE）/ シーナ＆ロケッツ with Char (5:16)★
5.ビールス カプセル（LIVE）/ シーナ＆ロケッツ with Char (5:58)★
6.MY WAY（LIVE）/ シーナ＆ロケッツ (4:39)★
7.やらないか（LIVE）/ シーナ＆ロケッツ(6:53)★
★…初CD化
関連リンク
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