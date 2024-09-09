ÃÏ¸µ£Ç­µ¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤°æ¸ý²ÂÅµ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î£Ç­µ¡Ö³«Àß£·£²¼þÇ¯µ­Ç°¡¡¥Ä¥Ã¥­¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤Ï£¸Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡ÃÏ¸µÂç¾­³Ê¤Î°æ¸ý²ÂÅµ¡Ê£´£¶¡á»°½Å¡Ë¤Ï£¶£Ò£¶¹æÄú¤Ç£µÃå¡££±£±£Ò¤Ç¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£µ¡¢£³¡¢£±¡¢£µ¡¢£²Ãå¡£¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï¡ÖÂ­¼«ÂÎ¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£

¡¡ÆÀÅÀÎ¨¤Ï£¶¡¦£°£°¤Ç£±£¶°Ì¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£°£°¤Ë¤Ï£·¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦Âç·ãÀï¡£ÃÏ¸µ¼þÇ¯¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤Ç¾¡Éé¶î¤±¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£