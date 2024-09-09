今日の歴史（９月９日）
１９４５年：朝鮮総督府が米軍への降伏文書に署名
１９４８年：朝鮮民主主義人民共和国樹立
１９７２年：文化広報部が読売新聞ソウル支局に閉鎖命令
１９８７年：女優のカン・スヨンが「シバジ」で第４４回ベネチア国際映画祭の主演女優賞を受賞
１９８８年：北朝鮮の金日成（キム・イルソン）主席が高麗連邦制統一案を話し合うため、南北首脳会談の平壌開催を提案
２００４年：サムスン電子が世界初の９０ナノＤＲＡＭ量産を開始
２０１６年：北朝鮮、５回目の核実験実施
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４８年：朝鮮民主主義人民共和国樹立
１９７２年：文化広報部が読売新聞ソウル支局に閉鎖命令
１９８７年：女優のカン・スヨンが「シバジ」で第４４回ベネチア国際映画祭の主演女優賞を受賞
１９８８年：北朝鮮の金日成（キム・イルソン）主席が高麗連邦制統一案を話し合うため、南北首脳会談の平壌開催を提案
２００４年：サムスン電子が世界初の９０ナノＤＲＡＭ量産を開始
２０１６年：北朝鮮、５回目の核実験実施
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