【WHAT THE CAR? - うんてん、できるかな?】9月9日 配信価格:未定

Tribandは、Windows/mac用アクション「WHAT THE CAR? - うんてん、できるかな?」を9月9日に配信する。価格は未定。

本作は、足の生えた車を操作し探索するアクションゲームで、Tribandが開発を担当する「WHAT THE」シリーズの作品。プレイーヤーは、タイヤではなく脚があるクルマとなって、ジャンプしたり、ジェットパックで飛んだり、建物を登ったり、荷物を届けたりしていく。クルマにはできないようなことをたくさんしながら、何百ものユニークなステージを駆け抜けていく。

WHAT THE CAR? is a trademark of Triband ApS.