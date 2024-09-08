中国の長江デルタに新たな高速鉄道 杭州−温州線が開業
6日、杭州西駅に停車する杭温高速鉄道の杭州発1番列車。（杭州＝新華社記者/江漢）
【新華社杭州9月8日】中国浙江省の杭州、温州両市を結ぶ杭温高速鉄道が6日、開業した。新線の開業により長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）の鉄道網はさらに充実した。
6日、杭州市桐廬県内で杭州−黄山間の杭黄高速鉄道をまたぐ「杭温高鉄跨杭黄高鉄特大橋」を走る杭温高速鉄道の列車。（ドローンから、桐廬＝新華社記者/黄宗治）
同鉄道は杭州から金華、台州両市を経て温州に至る。設計速度は時速350キロ。杭州西駅−桐廬東駅間（杭州市桐廬県）と温州北駅（旧永嘉駅）−温州南駅間は既存路線の線路を利用し、桐廬東−温州北間の276キロを建設。浦江、義烏、横店、磐安、仙居、楠渓江の各駅を設けた。
開業後は浙江省に1時間交通圏を形成し、沿線住民の移動の利便性向上、観光資源開発と産業発展の促進などに重要な意義を持つ。（記者/魏一駿、林光耀）
6日、杭州市桐廬県内で杭州−黄山間の杭黄高速鉄道をまたぐ「杭温高鉄跨杭黄高鉄特大橋」を走る杭温高速鉄道の列車。（ドローンから、桐廬＝新華社記者/黄宗治）
6日、杭州西駅に停車する杭温高速鉄道の杭州発1番列車。（杭州＝新華社記者/江漢）
6日、温州北駅に到着した杭温高速鉄道の杭州発1番列車。（温州＝新華社記者/江漢）
6日、浦江駅に停車する杭温高速鉄道の杭州発1番列車。（浦江＝新華社記者/江漢）
6日、杭温高速鉄道の杭州発1番列車内で、沿線の観光地を紹介する乗務員。（杭州＝新華社記者/江漢）
6日、杭州西駅に停車する杭温高速鉄道の杭州発1番列車。（杭州＝新華社記者/江漢）
6日、温州北駅に到着した杭温高速鉄道の杭州発1番列車。（温州＝新華社記者/江漢）
6日、杭州市桐廬県内で杭州−黄山間の杭黄高速鉄道をまたぐ「杭温高鉄跨杭黄高鉄特大橋」を走る杭温高速鉄道の列車。（ドローンから、桐廬＝新華社記者/黄宗治）
6日、浙江省台州市仙居県内を走る杭温高速鉄道の列車。（ドローンから、台州＝新華社配信/孫金標）
6日、浙江省義烏市内を走る杭温高速鉄道の列車。（ドローンから、義烏＝新華社配信/呂斌）
6日、義烏駅に到着する杭温高速鉄道の列車。（義烏＝新華社配信/呂斌）
6日、桐廬東駅に到着した杭温高速鉄道の列車。（桐廬＝新華社配信/徐軍勇）
6日、浙江省台州市仙居県内を走る杭温高速鉄道の列車。（ドローンから、台州＝新華社配信/王華斌）