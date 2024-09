首位の大宮、6戦連続完封で4連勝！　讃岐4連勝、宮崎3連勝で残留争いも白熱／J3第27節

2024明治安田J3リーグ第27節が、6日から8日にかけて各地で行われた。首位を走る大宮アルディージャは、前節終了時点で8位につける松本山雅FCの本拠地に乗り込んだ。試合はスコアレスで時計の針が進んだものの、67分に大宮が先制。コンビネーションプレーで右サイドを破った茂木力也がクロスボールを送ると、オリオラ・サンデーが頭で合わせる。GK大内一生に阻まれたこぼれ球を石川俊輝が押し込んだ。後半アディショナルタイムのピンチには村上陽介が決死のカバーを見せ、試合はタイムアップ。石川の2試合連続ゴールで、大宮が4連勝を飾り、6試合連続のクリーンシートを達成した。

■第27節

■順位表

■第28節の対戦カード

【ハイライト動画】大宮が松本を破り首位キープ

2位につけるFC今治は、5位ギラヴァンツ北九州との上位対決に臨んだ。今治は13分に近藤高虎がミドルシュートを決めると、31分にはマルクス・ヴィニシウスのヘディングシュートでリードを広げる。62分には横山夢樹がペナルティアーク内から左足で狙い澄ました一撃を突き刺す。試合はこのまま3−0で今治が勝利。ここまで複数失点は1度のみと、強固な守備を誇る北九州を敵地で撃破した。3位のカターレ富山は敵地で18位の奈良クラブと激突。奈良にとって中田一三新監督の初陣となったゲームは、最後までゴールが生まれずスコアレスドローで終了。この結果、富山は今治との勝ち点差が「6」に広がっている。奈良の連敗は「4」で止まった。今季初めて連勝街道に乗ったカマタマーレ讃岐は、勢いそのままにホームでFC岐阜を4−0で粉砕。中止となった第25節を挟んではいるものの、連勝を「4」まで伸ばした。第12節終了時点では最下位に沈んでおり、その後も降格圏付近を前後していたが、今節の勝利により16位まで順位を上げている。また、前節の勝利により今季初の連勝を記録したテゲバジャーロ宮崎は、今節もSC相模原とのアウェイゲームを1−0で制し、3連勝を飾った。未だ降格圏内の19位と順位に変動はないが、18位奈良との勝ち点差を「1」、17位Y.S.C.C.横浜との勝ち点差を「2」に縮めた。残り11試合、残留争いも白熱する予感を漂わせている。第27節の試合結果と順位表、第28節の対戦カードは以下の通り。▼9月6日(金)ヴァンラーレ八戸 0−1 福島ユナイテッドFC▼9月7日(土)Y.S.C.C.横浜 2−2 ツエーゲン金沢SC相模原 0−1 テゲバジャーロ宮崎松本山雅FC 0−1 大宮アルディージャギラヴァンツ北九州 0−3 FC今治FC琉球 1−2 いわてグルージャ盛岡AC長野パルセイロ 0−2 FC大阪ガイナーレ鳥取 3−1 アスルクラロ沼津▼9月8日(日)奈良クラブ 0−0 カターレ富山カマタマーレ讃岐 4−0 FC岐阜※()内は勝ち点/得失点差1位 大宮(62/+31)※1試合未消化2位 今治(52/+17)3位 富山(46/+16)4位 沼津(43/+10)5位 北九州(42/+5)6位 金沢(41/+3)7位 福島(39/+11)※1試合未消化8位 琉球(39/−2)9位 FC大阪(38/+6)10位 松本(38/+4)11位 相模原(37/+3)12位 八戸(36/+1)13位 岐阜(33/−3)14位 鳥取(31/−14)15位 長野(29/−7)※1試合未消化16位 讃岐(28/−2)※1試合未消化17位 YS横浜(27/−17)18位 奈良(26/−13)19位 宮崎(25/−13)20位 岩手(17/−36)▼9月14日(土)14:00 岩手 vs 八戸15:00 岐阜 vs 相模原18:00 富山 vs YS横浜18:00 金沢 vs 讃岐19:00 大宮 vs 北九州19:00 長野 vs 奈良19:00 今治 vs 松本▼9月15日(日)18:00 福島 vs 鳥取18:00 沼津 vs FC大阪19:00 宮崎 vs 琉球