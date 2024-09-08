¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡ÙÊÁËÜÍ¤¤¬Æ»Ä¹¤È¤·¤Æ±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡È2¤Ä¤Î´é¡É¡¡¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¡Ö¼ã»ç¡×ÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤â
¡¡¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÂè34²ó¡ÖÌÜ³Ð¤á¡×¡£¶½Ê¡»û¤ÎÁÎ¤é¤¬ÅÔ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¡£¶½Ê¡»û¤ÎÊÌÅö¡¦ÄêÀ¡¡ÊÀÖÀ±¾º°ìÏº¡Ë¤ÏÄ«Äî¤ËÍ×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÊ¤¨¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÚ¸æÌçÅÂ¤ò¾Æ¤Ê§¤¦¤ÈÆ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤ËÇ÷¤ë¡£Æ»Ä¹¤Ï»ö¤Î¼ý½¦¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢µÜÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤¬½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤¬µÜÃæ¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¤¬¡¢´Î¿´¤Î°ì¾òÅ·¹Ä¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤ÈÃæµÜ¡¦¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤Þ¤é¤º¡¢Æ»Ä¹¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡ÙÀ¼Í¥¡¦À¾Â¼¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ËÆÃÊÌ½Ð±é¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¡×
¡¡Âè34²ó¤Ç¤Ï¡¢À¯¤ÈÆþÆâ¤·¤¿Ì¼¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÆ»Ä¹¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤¤¡£À¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æ»Ä¹¤Ï¡¢Éã¡¦·ó²È¡ÊÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÈà¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½Å¸ü´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÊÁËÜ¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦Æ»Ä¹¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤µ¤È¡¢»þÀÞ¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë´¶¾ð¤ËÁÇÄ¾¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÁËÜ±é¤¸¤ëÆ»Ä¹¤ÏÉã¡¦·ó²È¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¸¢ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÀ¯¼£¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¿ÍÊªÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¼Ç÷¤Ë¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÄêÀ¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ë»Ñ¤Ë¤Ï·ó²È¤òÄ¶¤¨¤ë½Å¸ü´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆîÅÔ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÎÊ¼¤¿¤Á¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¶¯¤¤¡£Æ»Ä¹¤é¤¬¿ØÄê¤ÇÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÁÎÊ¼¤¿¤Á¤ÏÄ«Æ²±¡¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¡£Í½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¶Ã¤¡¢ÀåÂÇ¤Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉ½¾ð¤òÊø¤¹ÍÍ»Ò¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤ËÊó¹ð¤¹¤ëºÝ¤Î¾Ç¤ê¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤À¼¿§¤Ë¤Ï¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¡Èó°ã»È¤òº¹¤·¸þ¤±¡¢ÁÎÊ¼¤òÄÉÆ¤¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÄêÀ¡¤ÏºÆ¤ÓÆ»Ä¹¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òË¾¤ó¤À¡£ÉðÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤Æ»Ä¹¤Ï¡¢¤³¤Î°ì·ï¤Ë¿µ½Å¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£Æ£¸¶¸²¸÷¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ë¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¸±¤·¤¤´é¤Ä¤¤Ç¹Í¤¨¹þ¤à»Ñ¤ÏÑÛ¡¹¤·¤¯¡¢Æ»Ä¹¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÄêÀ¡¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢·ÄÍý¡ÊÅÏÉôÎ¶Ê¿¡Ë¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ë°ìÀÚ¼ê¤ò¿¨¤ì¤º¡¢ÄêÀ¡¤ÎÍ×µá¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍ×µá¤òµñ¤ó¤À¡£°ìÏ¢¤ÎÊÁËÜ¤Î±éµ»¤«¤é¡¢Æ»Ä¹¤¬À¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¿´ÇÛ»ö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤Ò¤í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¿´¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤«¡¢Æ»Ä¹¤Ï¤É¤³¤«¼å¡¹¤·¤¤¡£°ì¾òÅ·¹Ä¤È¾´»Ò¤Î´Ø·¸¤Ë¤¤¤Þ¤À¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢Æ»Ä¹¤ÏÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ì¤«¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÉÔØâ¤¹¤®¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¾´»Ò¤Î¿´¤ÎÆâ¤Ë¤Ï¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ò¤í¤Ï¡¢Æ»Ä¹¤Ë¾Ç¤é¤Ì¤è¤¦Í¡¤¹¤¬¡¢Æ»Ä¹¤ÏØ¡Á³¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£Âè33²ó¤ÎÆ»Ä¹¤È¤Þ¤Ò¤í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ»Ä¹¤¬¤Þ¤Ò¤í¤ò¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»þ¡¢Èà¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ»Ä¹¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬Íê¤ß¤À¡£¤É¤¦¤«¡¢Íê¤à¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£ÊÁËÜ¤Î±éµ»¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ò¤í¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤ï¤»¤ë¿¿·õ¤µ¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥¥ã¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¡Ö·¯¤«¤¿¤ê¡×¤Ç¡¢ÊÁËÜ¤Ï¾´»Ò¤ò»×¤¦Æ»Ä¹¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾´»Ò¤òÆþÆâ¤µ¤»¤º¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾´»Ò¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¡×Ì¼¤ò»×¤¤¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¾åÌ¦ã±¡×¤ÎÆü¤Ë¾´»Ò¤È¤Þ¤Ò¤í¤¬ÏÃ¤¹¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·°ÂÅÈ¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ò¤í¤Ï±ü¤æ¤«¤·¤¤¾´»Ò¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°ì¾òÅ·¹Ä¤Ë¿´¤ò³«¤¯¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾´»Ò¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ò¤í¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ï´¶¤¸Æþ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±ó¤¯¤Ç2¿Í¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿Æ»Ä¹¤Î¸ý¸µ¤¬»×¤ï¤º´Ë¤à¡£¤Õ¤ÈÏÂ¤é¤¤¤À¤½¤Î´é¤Ï¡¢À¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ì¼¤Î¹¬¤»¤òË¾¤àÉã¿Æ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Î½ª¤ï¤ê¡¢ÅÔ¤Ç¤ÏÆØ¹¯¿Æ²¦¡ÊÅÏîµÝ¥¡Ë¤¬ÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢²Ð»ö¤¬Â³¤¯¤Ê¤ÉÉÔµÈ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ»Ä¹¤ÏÀ¤¤Î°ÂÇ«¤È¾´»Ò¤Î²ûÇ¥¤òµ§´ê¤¹¤Ù¤¯¶âÊ÷»û¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ò·è¤á¤¿¡£Æ»Ä¹¤¬µþ¤ò½ÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç²¿¤ä¤é´ë¤à°Ë¼þ¡Ê»°±ºæÆÊ¿¡Ë¤ÎÆ°¤¤Ï¤ä¤äÉÔ²º¤À¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Î°ìÀ¤°ìÂå¤Î·èÃÇ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè34²ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ã»ç¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤Þ¤Ò¤í¤ÏÆ»Ä¹¤«¤éË«Èþ¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿Àð¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¸å¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤ë¡£
¡Ö¾®Ä»¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¢¤Î¿Í¡£¤¢¤ÎÍÄ¤¤Æü¤«¤é¡¢Îø¤·¤¤¤¢¤Î¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤ÈËµ¤é¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¾®Ä»¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤ËÍÄ¤¤½÷»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤Þ¤Ò¤í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤À¡£¤Þ¤Ò¤í¤¬É®¤ò¤È¤ë¤È¡¢Âè31²ó¤Ç¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤¬¡ÈÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡É¾ìÌÌ¤ÈÆ±¤¸²»³Ú¤¬Î®¤ì¡¢¤Þ¤Ò¤í¤ÎË¤«¤ÊºÍ¤¬°î¤ì½Ð¤¹ÍÍ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ã»ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¸÷¸»»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÄ¤¤¤¦¤Á¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã»ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡¢¤Þ¤Ò¤í¤¬Áª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»¤ÎÂ³¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ò¤í¤¬½Ó¸¡ÊËÜÅÄÂçÊå¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÊª¸ì¤ËÃ¯¤Î»Ñ¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤«¤ÏÆÉ¤à¿Í¼¡Âè¡£°ì¾òÅ·¹Ä¤ä¾´»Ò¡¢¸ø¶ª¤ä½÷Ë¼¤¿¤Á¤¬¼ã»ç¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áÊÒ»³¹áÈÁ¡Ë