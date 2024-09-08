À¾Àîµ®¶µ¤Î¿·¶Ê¡ÖÅ·ÁÑ±À·õ-SKYBREAKER-¡×¤¬¡ØThunderbolt Fantasy¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£º£ºî¤Ç¤ÏÀ¾Àîµ®¶µ¤¬·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÏ²ÖàëïÌò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤âÃ´Åö¡ª
À¾Àîµ®¶µ¤Î¿·¶Ê¡ÖÅ·ÁÑ±À·õ-SKYBREAKER-¡×¤¬¡¢10·î5Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡¢Éð¶¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¿Í·Á·à¡ØThunderbolt Fantasy ÅìÎ¥ÑøÍ·µª4¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ØThunderbolt Fantasy ÅìÎ¥ÑøÍ·µª4¡Ù¤Ï¡¢µõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë¤¬¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦Áí´Æ½¤¡¢ÂæÏÑ¤ÎðÈðÎ¼ÒÀ©ºî¤Ë¤è¤ëÆüÂæ¹çÆ±±ÇÁü´ë²è¡ØThunderbolt Fantasy Project¡Ù¤ÎTV¥·¥êー¥º4´ü¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡ÖÅ·ÁÑ±À·õ-SKYBREAKER-¡×¤Ï¡¢¡ØThunderbolt Fantasy ÅìÎ¥ÑøÍ·µª4¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¡¢ºî»ì¤òBenjamin + cAnON.¡¢ºî¶Ê¤òß·Ìî¹°Ç·¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Àîµ®¶µ¤¬¡ØThunderbolt Fantasy Project¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢T.M.RevolutionÌ¾µÁ¤ÎºîÉÊ¤â´Þ¤á¤ë¤Èº£ºî¤Ç7¶ÊÌÜ¡£À¾Àî¤Ïº£ºî¤ÇÏ²ÖàëïÌò¤È¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
TOKYO MX¡ØThunderbolt Fantasy ÅìÎ¥ÑøÍ·µª4¡Ù
10/05(ÅÚ)ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÅÚÍË¡¡22:00～
¥¥ã¥¹¥È¡§ô¥Àãòí¡¿Ä»³¤¹ÀÊå¡¡ÝÏÉÔ´µ¡¿¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¡Ï²Öàëï¡¿À¾Àîµ®¶µ¡¡æÙ²ç¡¿¾®À¾¹î¹¬
ËÓÅ·Ì¿¡¿Åì»³Æà±û¡¡·þÝÌ±À¡¿ÎëÂ¼·ò°ì¡¡Ã°æÇ¡¿Ãæ¸¶Ëã°á¡¡·º°ç¡¿Âç¸¶¤µ¤ä¤«
°¤¼¤³âºË¡¡¿»°ÌÚâÃ°ìÏº¡¡ÓÞÉ÷¡¿Å£µÜÍý·Ã¡¡²ÒÀ¤ê¦éû¡¿Â®¿å¾©
Û±²¦¶Ì¡¿¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡¡²ÖÌµí§¡¿¥Ð¥È¥ê¾¡¸ç
¸¶ºî¡§Thunderbolt Fantasy Project
¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦Áí´Æ½¤¡§µõÊ¥¸¼(¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹)
Áà±é¡¦»£±Æ¡§ðÈðÎÔ¢ºÝÂ¿ÇÞñó¸ÔÊ¬Í¸Â¸ø»Ê¡Ê¡ÖÊ¬¡×¤Ï¡¢¿Í¤Ø¤ó¤ËÊ¬¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹(»°ÅÎ¥·¥Î¥ô¡¿¤Ê¤Þ¤Ë¤¯ATK¡¿Ç´Ì¤Þ¤Ã¤·¤°¤é)
Éð´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ðÈðÎÔ¢ºÝÂ¿ÇÞñó¸ÔÊ¬Í¸Â¸ø»Ê¡Ê¡ÖÊ¬¡×¤Ï¡¢¿Í¤Ø¤ó¤ËÊ¬¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
Â¤·Á¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·¡¡KOHTA YAMAMOTO¡¡ÏÂÅÄµ®»Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ
À©ºî¡§Thunderbolt Fantasy Project
(C)2016 Thunderbolt Fantasy Project
À¾Àîµ®¶µ OFFICIAL SITE
https://www.takanorinishikawa.com/
¡ØThunderbolt Fantasy ÅìÎ¥ÑøÍ·µª4¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.thunderboltfantasy.com/season4/