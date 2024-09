短頭犬たちの魅力が詰まった！BACON「鼻ぺちゃ展 2024 in 静岡」

BACONは、見ているだけで可愛いフレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリアにシーズーなど鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2024 in 静岡」を2024年9月21日(土)〜10月6日(日)に静岡パルコ 2階 特設会場にて開催!

BACON「鼻ぺちゃ展 2024 in 静岡」

企画展名: 鼻ぺちゃ犬の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2024 in 静岡」

開催日時: 2024年9月21日(土)〜10月6日(日)

営業時間: 10:00〜19:00(最終入場18:30)

休館日 : なし

会場 : 静岡パルコ 2階 特設会場

〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7

入場料 : 600円/3歳以下は入場無料(※3歳以下の単独入場不可)

出展者 : 38組

主催 : BACON

BACONは、見ているだけで可愛いフレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリアにシーズーなど鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2024 in 静岡」を2024年9月21日(土)〜10月6日(日)に静岡パルコ 2階 特設会場にて開催します。

静岡での開催は2020年以来4年ぶりの開催です。

短頭犬たちの魅力に触れ、心温まるひとときを過ごせます。

■鼻ぺちゃ展とは?

「鼻ぺちゃ展」は、フレンチブルドッグやボストンテリア、シーズーなど鼻の短い犬種“鼻ぺちゃ犬”に特化した合同写真&物販展です。

これまでネット上でしか作品発表の場をもたなかった作家の作品も間近で見られる貴重な展示会です。

生の写真だから伝わる濃密な“ぶひ可愛さ”を、心行くまで楽しめます。

■SNSで話題のぺちゃクリエイターが大集結!静岡でしか見られない限定展示と新作グッズが満載!

約4年ぶりの開催となる「鼻ぺちゃ展 2024 in 静岡」では、X(旧Twitter)やInstagramで大人気のぺちゃクリエイターたちが一堂に会し、SNSで話題沸騰中の新作や限定グッズが多数登場します。

なかでも注目は、Instagramで9万人以上のフォロワーを持つボストンテリア「tetsu_ishihara(@tetsu_ishihara)」の新作公開。

さらに、ペキニーズとシーズーの可愛さが詰まった「いぶそら(@ku_ibusora)」、フレンチブルドッグの「gizmo0321(@gizmo0321)」、シーズーの「つぶらな瞳のつぶ(@tsubutsubu_710)」らが、初めて静岡の地に上陸します!

また、10周年を迎える「AUNITEM(@auntempo)」による特別展示や、新柄ファブリックの限定販売や人気グッズの再販も!

さらに、リアルな犬のハンコで話題の「うちの子はんこ工房(@uchinoco.stamp)」や、花柄チョーカーで人気の「N’homies(@n.homies)」も、会場限定のオリジナルグッズを販売予定です。

SNSでのフォロワー数が多いクリエイターたちが集まるこのイベントは、鼻ぺちゃ犬好きの心を鷲掴みにすること間違いなしです。

■シーズー漫画ファン必見!10周年限定イベントで幸池重季氏と特別なひとときを!

会場内では、シーズー漫画「あうんのてんぽ」で知られる人気イラストレーター・幸池重季氏による10周年記念特別イベントを開催。

当日、AUNITEMのグッズを5,000円以上お買い上げで、幸池重季氏が直筆で描くイラスト&サイン入りアニバーサリーステッカー(限定版)をプレゼント。

●開催日程

2024年9月21日(土) 10:30〜17:30

9月22日(日) 10:30〜17:30

※混雑状況により整理券の配布を行います。

■自分好みのオリジナルグッズがきっと見つかる!?新作&限定グッズが続々登場!!

<AUNITEM>

・おさんぽてんぽ 1,980円

・マフラータオル 1,980円

・ファブリック05 2,750円

<せいこせんせい>

・ロングスリーブTシャツ 4,400円

<osanpo setagaya>

・トートバッグ 4,620円

<Pug shower>

・ポーチイエロー 3,980円

・かごバッグ 5,480円

<うちの子はんこ工房>

・はんこ 1,980円

<Yurie Kato>

・パグ/フレンチブルドッグのステッカー(丸型) 600円

・パグの通帳ケース 2,300円

<ちくちく。糸のじかん>

・刺繍ブローチ/キーホルダー 3,000円〜

<WAN LIFE>

・フリルワンピース 5,600円〜

<ABCDOGS>

・高耐候ステッカーミニ 440円

<maru miki>

・ポーチ 2,000円〜

・刺繍ハンカチ 600円

<hanahana>

・保冷保温ポーチL 1,500円

・アイスノンケース 2,000円

<katomayu>

・hanapechaポーチ 1,400円

<くるみボタン工房MiSuZuYa>

・刺繍くるみボタンブローチ 2,000円

<ボンとゴマ>

・アクキー 770円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

