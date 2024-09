総勢30台のキッチンカーも！神戸メリケンパーク「メリケンわんだーパーク2024秋」

2024年9月21日(土)・22日(日)・23日(月祝)、神戸メリケンパークにて『わんわんマルシェ』、 『ハンドメイドEXPO』、その他『ふわふわ遊具ゾーン』『あそび縁日ゾーン』の複数のイベントが集結した「メリケンわんだーパーク2024秋」シーズン4を開催!

神戸メリケンパーク「メリケンわんだーパーク2024秋」

場所 :神戸メリケンパーク特設会場

(〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町2)

アクセス:JR神戸「元町」駅 徒歩10分

入場 :無料

主催 :神戸港“U”パークマネジメント共同事業体

企画 :ゲイナーズ

協力 :一般社団法人日本催事販売協会・日本フリーマーケット協会・

関西アトリエステージ・HKMエンタープライズ株式会社

制作 :わんわんマルシェ実行委員会・ハンドメイドEXPO実行委員会・

グルメサミット実行委員会

2024年9月21日(土)・22日(日)・23日(月祝)、神戸メリケンパークにて『わんわんマルシェ』、 『ハンドメイドEXPO』、その他『ふわふわ遊具ゾーン』『あそび縁日ゾーン』の複数のイベントが集結した「メリケンわんだーパーク2024秋」シーズン4を開催します。

シーズン4は「初の2部構成」、「夕方から『港町神戸観光夜市』の開催」、「2025年から始まるキッチンカーの祭り『KC-1グランプリ』のプレイベント実施」など、今までとは趣向を変えたかたちで楽しめます。

神戸の夜景を見ながら食べて・飲んで・遊んで・買い物ができる複合イベントとなっています。

【各イベントスケジュール】

<1部・2部共通 10:00〜21:00>

■キッチンカーの祭典「KC-1グランプリ」プレイベント

開催期間:21日(土)・22日(日)・23日(月祝)計3日間 10:00〜21:00

2025年から始まるキッチンカーのお祭り「KC-1 GRANDPRX」のプレイベントを開催!

今回のテーマは「味」・「映え」です。

総勢30台のキッチンカーが楽しめます。

<1部・2部共通 10:00〜21:00>

■あそび縁日エリア

開催期間:21日(土)・22日(日)・23日(月祝)計3日間 10:00〜21:00

釣って、すくって、狙って打って!様々な遊びのゲームが並ぶお祭り縁日となっています。

ゲームには景品も用意!子どもから大人まで、楽しめます。

<1部 10:00〜16:00>

■ふわふわ遊具エリア

開催期間:21日(土)・22日(日)・23日(月祝)計3日間 10:00〜16:00

「お城のふわふわ」「森のふわふわ」など、様々なふわふわ遊具がラインナップ!飛んで跳ねて滑って、お子様も安心して楽しめるものがたくさんあります。

<1部 10:00〜17:00>

■ハンドメイドEXPO

開催期間:21日(土)・22日(日)・23日(月祝)計3日間 10:00〜17:00

大阪で人気のクラフト雑貨のイベントをメリケンパークで開催!

手作りの作家さん達が作る1点ものの雑貨、アクセサリーや洋服などここでしか買えない魅力あるものに出会えるチャンスです!

その他にもお子様がもの作りを体験できるワークショップなどのブースなども並びます。

<2部 10:00〜21:00 港町神戸観光夜市>

■わんわんマルシェ

開催期間:21日(土)・22日(日)計2日間 16:00〜21:00

大人気イベントがついにメリケンパークに!

100ブースを超えるワンちゃんのグッズ・おやつ・ごはんなどのお店が並びます。

ここでしか買えない素敵なワンちゃんグッズのお買い物を楽しむ他、海やBEKOBEのモニュメントをバックに夕日・夜景でお友達と一緒に写真を撮ったりなど、1日中遊んでも飽きない楽しいイベントとなっています。

