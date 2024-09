モントワールは、人気チョコレート菓子「ボノボン」のパッケージを「キモチが伝わる一粒」というブランドコンセプトにより合致したデザインに刷新し、2024年9月23日より全国で発売します。

モントワール「ボノボン」

参考価格:税込54円

モントワールは、人気チョコレート菓子「ボノボン」のパッケージを「キモチが伝わる一粒」というブランドコンセプトにより合致したデザインに刷新し、2024年9月23日より全国で発売!

キャンディのような可愛い包み紙の見た目で、ウエハースの中にチョコクリーム、ピーナッツクリーム、ストロベリークリームが入っている満足感のある一粒です。

新パッケージには、「ありがとう」「Thank You」「Love You」「CHEERS」の4種類のメッセージを印刷。

これらのメッセージにより、ボノボンを通じて日常生活での想いを気軽に届けられます。

日常的な人々のコミュニケーションを促進し、より「キモチが伝わる一粒」というブランドコンセプトに合致した商品体験を提供。

今年度は、Z世代女子を中心に絶大な人気を誇るイラストレーター・サンレモ氏とのコラボレーションによるキービジュアルを制作。

サンレモ氏は、レトロでポップな独特のタッチで注目を集め、幅広い分野で活躍中のクリエイターです。

今回のキービジュアルでは、サンレモ氏特有のカラフルでキュートな世界観を通じて、ボノボンの魅力を新たな視点で表現。

リニューアルしたボノボンは2024年9月23日より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、お菓子専門店にて再発売!

価格や内容量は従来通りで変更ありません。

ボノボンチョコクリーム

ボノボンクリーミークリーム

ボノボンストロベリーチョコ

ブロックボノボン

参考価格:税込86円

ピーナッツがたっぷり入ったブロック型チョコレート。ピーナッツの食感とミルクチョコレートの甘さをたっぷりと味わえる満足感のある商品です。

ボノボン3種アソートパック

参考価格:税込321円

チョコクリーム、クリーミークリーム、ストロベリーチョコを2個ずつ入れた3種アソートです。

カラフルで見た目は可愛く、食べておいしい商品です。友達、恋人、家族と一緒に違うフレーバーを選んで、“キモチが伝わる一粒”を存分に楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post イラストレーター・サンレモ氏とコラボ!モントワール「ボノボン」 appeared first on Dtimes.