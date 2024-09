無印良品らしいシンプルなデザイン！リーベルホテル大阪「MUJI room」

「リーベルホテル大阪」は、良品計画が新たに展開を始めるプロジェクト「MUJI room」に参画し、客室12室を「MUJI room」として客室改装を行います。

リーベルホテル大阪「MUJI room」

■販売スケジュール

宿泊予約受付開始日:2024年9月5日(木)10:00 -

宿泊開始日 :2024年12月1日(日)

販売価格 :2名1室利用 1室あたり68,000円より(朝食、税金・サービス料込)

無印良品らしいシンプルなデザインの中に安心して過ごせる心地よい空間が、リーベルホテル大阪の目指すリュクスというコンセプトに溶け込み、環境に配慮した素材や、大阪・近畿地方の地域材や作家作品を用いるなど、地域性を重視した内装に仕上がっています。

中長期滞在でも快適に過ごせる空間にすることで、“住まうように旅するホテルステイ”を実感できます。

■客室概要

販売客室数:全12室

フロア :4階

type A 49m2/定員:2〜3名

木を基調として、シンプルだけど使い勝手と心地よい眠りを追求した空間

type A _Bath room

type A _檜風呂

type B 49m2/定員:2〜3名

土の手触りを感じるタイルを基調としたお部屋

type B _49m2 1

type B _49m2 2

type B _Bath room

type C 49m2/定員:3〜4名

最大4名様までご宿泊いただけるバンクベッドのお部屋

type C _49m2 1

type C _49m2 2

type C _Bath room

type D 66m2/定員:4〜6名

最大6名様までご宿泊いただけるバンクベッドと広々としたリビングのお部屋

type D _66m2 1

type D _66m2 2

type D _Bath room

