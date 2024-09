K.K.Cは、国産オーガニック素材にこだわった写真映えするパンとドーナツ、ドリンクを提供するカフェ『Mon Chaton(モンシャトン)』を宇都宮市御蔵町にオープン!

Mon Chaton(モンシャトン)

店舗名 : Mon Chaton

所在地 : 栃木県宇都宮市御蔵町5-5

アクセス : JR宇都宮駅西口から車で約10分

営業時間 : 10:00〜18:00

定休日 : 月曜日

駐車場 : 11台

席数 : カウンター 2席、テーブル 14席

テイクアウト: 可

TEL : 028-307-6438

<メニュー 一例>

・クロワッサンストロベリー 496円(税込)

・クリームドーナツチョコレート 410円(税込)

・リボンパン 302円(税込)

・ストロベリーラテ 650円(税込)

K.K.Cは、国産オーガニック素材にこだわった写真映えするパンとドーナツ、ドリンクを提供するカフェ『Mon Chaton(モンシャトン)』を宇都宮市御蔵町にオープンしました。

■都心で流行っているものを宇都宮でも

地方都市に住む若い世代は、流行りのカフェに行くために週末に電車で2時間近くかけ、都心部へ出かけることも少なくありません。

そこで当社では地元で気軽に立ち寄ることができ、見た目でも楽しめるような場所を提供したいと思い、『Mon Chaton』をオープン。

『Mon Chaton』は、国産オーガニック素材をふんだんに使用したパンやドーナツを提供し、健康志向の方々も安心して楽しめるカフェです。

若者だけでなく中高年の女性や家族連れでの利用、またご友人へのプレゼントや企業の手土産でのご利用を想定したメニューを取り揃えています。

■『Mon Chaton』の特長

『Mon Chaton』の特長は、何と言っても写真映えする店舗と商品です。

入り口には可愛らしいモニュメントがあり、店内には姫系のイスとテーブルが配置されています。

また、クロワッサン、リボンパン、揚げパン、ドーナツなど、見た目も可愛らしい商品が並びます。

さらにラテやクリームソーダなどのドリンクも写真映えする見た目で提供されます。

当店で提供するメニューはなるべく国産オーガニック素材を使用。

チョコレートは有機JAS認定のもの、シナモンはスリランカ産有機セイロンシナモン、きなこ、抹茶は国産有機、北海道産小麦粉、バター、牛乳、生クリームを使用しマーガリン等は使用せずに、安心して美味しいものを楽しめます。

クロワッサン

リボンパン

ストロベリーチョコレートラテ

さらに店舗外には、スイーツが購入できる自動販売機も設置。

フランス語で「私の子猫ちゃん」という意味を持つ「Mon chaton」からインスパイアされて名付けた店名にちなみ、猫の形をした和菓子を販売中。

北関東では当店が初めて取り扱う商品で、猫の顔の焼印が施された「ねこどらやき」は粒とこしあんをミックスした、こだわりの小倉あんを使用。

また、肉球の焼印が施された「肉球まんじゅう」も楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宇都宮市にオープン! K.K.C『Mon Chaton』 appeared first on Dtimes.