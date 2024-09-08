TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

8Æü¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç³ØË¡³ØÉô¤Ëºß³ØÃæ¤Î°æ¾å ÅÐÈþ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨ ¤È¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹sprout½êÂ°¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú°æ¾åÅÐÈþ¡Û¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤¬¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹sprout½êÂ°¤òÈ¯É½¡ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀº°ìÇÕÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×



°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹sprout¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£

Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¤È³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀº°ìÇÕÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

 



°æ¾å ÅÐÈþ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨ ¤È¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢2004Ç¯2·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¡£
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÈÄ¹155­Ñ¡¢·ì±Õ·¿¤ÏB·¿¡£
¸½ºß¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²Ê¤Ëºß³ØÃæ¡£
¼ñÌ£¤Ï¡¢¿É¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¡£ÆÃµ»¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥­¤Î¥«¥Ã¥È¡¢¼êÏÃ¡£
ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¡¢±Ñ¸¡2µé¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û