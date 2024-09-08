ÍµÈ¹°¹Ô¡¢16Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ÖÆâP¡×¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤È¤Ï¡©¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë8ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£28Æü¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤Î¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÍµÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Öº£¤Î¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀÎ¸«¤Æ¤¿¿Í¤Ï¡È¤¦¤ï¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬·ë¹½¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤ÖÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÃÎ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤¬¤µ¡È¼¡¤Ï¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¤É¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤À¤Ã¤¿?¡É¤Ã¤Æ¡×¤È½Ð±é¼Ô¤¬´ë²è¤ÎÂçÉôÊ¬¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡È¥¢¥ì¤ò¤¢¤¢¤ä¤ì¤Ð¡Ä¡É¤È¤«¡È¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤è¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤µ¡£¤ß¤ó¤ÊÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ê¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÍµÈ¡¢ÍÅÄÅ¯Ê¿(¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼)¡¢ÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ë¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ(¤ª¤®¤ä¤Ï¤®)¡¢¥´¥ë¥´¾¾ËÜ(TIM)¡¢Àß³ÚÅý(¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó)¡¢¼ÆÅÄ±Ñ»Ì(¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë)¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢ÆüÂ¼Í¦µª(¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó)¡¢¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡¢»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¡Ê¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ë¡¢Ìðºî·ó(¤ª¤®¤ä¤Ï¤®)¡¢»³ºê¹°Ìé(¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë)¡¢¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ(TIM)¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£