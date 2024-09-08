【ファーム情報】広島ドラ1・常広が完封で2勝目 ヤクルト・小川は4失点で3敗目 日本ハム・古川2発
プロ野球のファームは8日、イースタン、ウエスタン両リーグで7試合が行われた。
ロッテ―DeNA戦（ロッテ浦和）は7回裏無死で降雨コールドゲームとなりロッテが3―0で勝利。先発・高野脩は5回3安打5奪三振無失点で6勝目（3敗）を挙げた。DeNA先発・小園は6回4安打7四死球3失点で3敗目（2勝）。
オイシックスはヤクルト戦（ハードオフ新潟）に4―1で逆転勝ち。3番・知念が2安打2打点、島崎が2安打。先発・藪田が7回4安打1失点で5勝目（9敗）。ヤクルト先発・小川は7回1/3を7安打4失点で3敗目を喫した。
日本ハムは巨人戦（TOKIWAスタジアム龍ケ崎）に5―2。古川が初回の3号3ラン、8回の4号ソロと3安打4打点をマークした。先発・上原は6回3安打2失点（自責0）で6勝目。巨人先発・高橋礼は4回8安打4奪三振4失点で2敗目（2勝）。
西武は楽天戦（カーミニークフィールド）に7―6。岸が3回の3号2ランなど2安打4打点、野村大が8回の2号ソロなど2安打2打点。先発・黒田は3回3安打無失点で、4番手・浜屋が2回無安打2奪三振無失点で4勝目（4敗）を挙げた。楽天先発・吉川は6回2/3を9安打6失点で1敗目（1勝）。前田が9回に4号ソロ。武藤が3安打1打点、入江が2安打3打点だった。
オリックスは阪神戦（安芸）に4―1で逆転勝ち。内藤が9回に2号2ラン。野口、池田が2安打をマークした。先発・佐藤は5回5安打1失点。阪神先発・秋山は6回5安打無失点の好投だった。
中日はくふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に4―3。先発・涌井が3回2/3を6安打2失点で、3番手・梅野が1回無安打無失点で2勝目（2敗5セーブ）を挙げた。浜が3安打1打点、後藤が2安打1打点。くふうハヤテ先発・竹内は4回6安打2失点。西川が6回に5号ソロ。
広島はソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に6―0で完封勝利。先発のドラフト1位・常広（青学大）が9回116球を投げて8安打の完封勝利で2勝目（6敗）を挙げた。林が8回の4号満塁本塁打など2安打、内田が3安打1打点。ソフトバンク先発・前田純は7回1/3を8安打4失点で4敗目（8勝）。吉田、ダウンズが2安打を放った。