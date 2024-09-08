【ライブレポート】BUMP OF CHICKEN、アルバム『Iris』を引っ提げた全国19公演を巡るツアーが開幕
■皮切りとなったベルーナドーム公演には2日間で約6万6,000人を集客
BUMP OF CHICKENの最新ツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』が開幕した。
9月4日にリリースされた5年ぶり10枚目のアルバム『Iris』を引っ提げて開催される今回のツアー。皮切りとなったベルーナドーム公演は9月7日、8日の2日間開催され、約6万6,000人を集客。2019年に開催されたツアー『aurora ark』以来、実に5年ぶりのドーム公演となった。
本ツアーは全国のドーム・ホール・ライブハウス10会場19公演を巡り、12月8日に開催される東京ドーム公演にてファイナルを迎える。
バンテリンドーム ナゴヤ公演、京セラドーム大阪公演、みずほPayPayドーム福岡公演のチケットは9月9日までイープラスにて追加席の抽選販売を実施中。またツアーファイナルである東京ドーム公演のチケット申し込みは、ニューアルバム『Iris』の購入者を対象とした一次抽選受付を同じく9月9日まで受け付けている。
ツアー情報
『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』
09/07（土） 埼玉・ベルーナドーム
09/08（日） 埼玉・ベルーナドーム
09/15（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
09/16（月・祝） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
09/28（土）大阪・京セラドーム大阪
09/29（日）大阪・京セラドーム大阪
10/08（火）宮城・仙台サンプラザホール
10/09（水）宮城・仙台サンプラザホール
10/15（火）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
10/16（水）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
10/27（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡
11/05（火）東京・Zepp Haneda(TOKYO)
11/06（水）東京・Zepp Haneda(TOKYO)
11/18（月）大阪・Zepp Osaka Bayside
11/19（火）大阪・Zepp Osaka Bayside
11/25（月）石川・金沢歌劇座
11/26（火）石川・金沢歌劇座
12/07（土）東京・東京ドーム
12/08（日）東京・東京ドーム
リリース情報
2024.09.04 ON SALE
Album『Iris』
BUMP OF CHICKEN OFFICIAL SITE
http://www.bumpofchicken.com/