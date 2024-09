“飲むフルーツ”が楽しめる「果汁工房果琳」も！アトレ新浦安「3店舗OPEN」

アトレ新浦安では、2024年9月13日(金)に「果汁工房果琳]、2024年9月27日(金)に「丸亀製麺」、2024年10月3日(木)に「韓美膳DELI」の3ショップがOPENします。

アトレ新浦安「果汁工房果琳」

アトレ新浦安では、2024年9月13日(金)に「果汁工房果琳]、2024年9月27日(金)に「丸亀製麺」、2024年10月3日(木)に「韓美膳DELI」の3ショップがOPEN!

■2024年9月13日(金)浦安エリア・アトレ初出店!「果汁工房果琳」がOPEN

果汁工房果琳[1F/フルーツジュース]

果汁工房果琳はフルーツ専門店生まれのジュースバーです。

プロが厳選し熟度管理した適熟フルーツのみを使い、オーダーを頂いてからおつくりしたフルーツジュースが特徴です。

レギュラーメニューのほか季節ごとに旬のフルーツを使った商品も登場します。

選んで楽しく、飲んでおいしく、カラダもうれしい“飲むフルーツ”で、皆様の笑顔と健康をおいしくサポートしてくれます。

オープン記念特典として、2024年9月13日(金)〜16日(月祝)の期間限定で、バナナミルクを特別価格にて販売します。

■2024年9月27日(金)浦安エリア初出店!「丸亀製麺」がOPEN

丸亀製麺[2F/うどん・天ぷら]

徹底的に鮮度にこだわり、国内800を超えるすべての店で、一軒一軒、職人が手間を惜しまず100%国産の小麦粉、塩、水のみを使い、毎日うどんを打ち、その場で麺を切って、茹でて、「おいしさ」を日々つくり続けてるお店です。

■2024年10月3日(木)浦安エリア初出店!「韓美膳DELI」がOPEN

韓美膳DELI[1F/韓国惣菜・弁当]

韓国レストラン『韓美膳』の料理をご家庭で味わえるデリショップがNEW OPEN!気軽に韓国料理を楽しめます。

新大久保で人気のチーズハットグや10ウォンパンも取り揃えています。

オープン記念特典として、2024年10月3日(木)〜6日(日)の期間、海鮮チヂミ、ナムル盛り合わせ、10ウォンパンを特別価格にて販売します。

■アトレ新浦安1F/2F フロアマップ

(4)1Fフロアマップ

(5)2Fフロアマップ

【「アトレ新浦安」施設概要」

施設名 :アトレ新浦安

所在地 :千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間:10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のHPを確認してください。

構造 :鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 :地上2階

延床面積:14,802平方メートル

店舗面積:7,154平方メートル

店舗数 :67ショップ(2024年9月6日現在

