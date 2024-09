指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ・=LOVE(イコールラブ)が、2017年9月のメジャーデビューから7周年を迎え、7・8日の2日間にわたって7周年コンサート『=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』を神奈川県・Kアリーナ横浜にて開催した。本記事ではきょう8日の公演の模様をレポートする。オープニングでおなじみの「Overture」が鳴り響いたのち、かぼちゃの馬車を模したステージ上の巨大なスクリーンが縦に割れ、魔法少女をイメージさせる鮮やかな衣装に身を包んだ=LOVEが姿を現す。“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った「絶対アイドル辞めないで」を1曲目に披露。観客のテンションが急上昇する中、続いてメンバーはアリーナにのびる花道、その先に設置されたセンターステージへ。より客席に近い位置から弾けるような笑顔とともに歌とダンスを届けた。

さらに=LOVEは、ユニット曲である「わたし、魔法使い」をメンバー全員で歌唱。衣装と楽曲の世界観にマッチしたハート型のペンライトを手に歌っている最中、ステージの前方からカラフルな銀テープが勢いよく何発も放たれ、会場を鮮やかに彩った。幕間映像を挟み、ファンから人気の高い楽曲「しゅきぴ」が始まると、耳や尻尾が付いた衣装に着替え、猫に扮した=LOVEがステージに登場。そのかわいらしい姿に客席からひと際大きな歓声が沸き起こる。「Want you!Want you!」の終盤には、ピンク色の風船が大量に客席へ降り注ぐ大規模な演出が。会場が瞬く間にメルヘンで幻想的な空間に様変わりした。今回のコンサートで1つのハイライトになったのが、生演奏を交えたライブ後半のパフォーマンス。佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏が弦楽四重奏をバックに失恋ソング「ズルいよ ズルいね」をしっとりと歌唱した。場内の空気を震わせる壮麗なストリングスの音色に3人の伸びやかでエモーショナルな歌声が乗り、楽曲の持つ切ないムードがより一層色濃くなる。その後はギター、ベース、ドラム、キーボード、さらには管楽器も加えてパフォーマンスの形態は豪華なビッグバンド編成に。ジャジーなナンバー「呪って呪って」ではこの曲でセンターを務める野口が初のベースの演奏を披露し、観客を驚かせるとともにその凛々しい立ち姿で会場中の視線を釘付けにした。華やかなパフォーマンスが息をつく暇もなく連続し、会場の高揚感は天井知らずに上昇していく。「夏祭り恋慕う」の曲中にはスクリーンの映像内に盛大な花火が打ち上がった。そして公演本編のラスト、注目曲である「絶対アイドル辞めないで」を再び披露。大きな高揚感を生み出すと、紙吹雪がきらめく中でステージをあとにした。アンコールに入ると、客席に登場してサマーチューン「ナツマトペ」を歌い、ファンとの一体感をより強固なものにしていく=LOVE。その後のMCで2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートし、5月に東京都・国立代々木競技場 第一体育館でファイナルを迎えるアリーナツアーの開催がサプライズで発表されると、メンバーは会場のファンと一緒に歓喜と興奮の声を上げた。そして高松瞳の「=LOVEはファンの皆さんの人生の一部になれている気がしますし、これからもみんなと一緒に=LOVEを作り上げていきたいです。出会いはすべて偶然ではなく必然だと思っているので、私たちはこれからも離れられませんよ!」「絶対絶対、=LOVEのことずっと好きでいてください!」という言葉を経て、グループの始まりの曲「=LOVE」を披露した。ここでライブが終幕するかと思いきや、=LOVEはダブルアンコールに応えて再びステージに姿を見せ、「Want you!Want you!」を歌唱する。大きな幸福感が満ちる中で=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の幕が閉じた。【9月8日セットリスト】-Overture-M1. 絶対アイドル辞めないでM2. アイカツハッピーエンドM3. ヒロインズM4. わたし、魔法使いM5. お姫様にしてよ!-MC-M6. 知らんけど(佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏)M7. セノビーインラブ(大谷映美里、大場花菜、音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、高松瞳、瀧脇笙古、山本杏奈)M8. しゅきぴM9. 「ドライブ デート 都内」M10. 仲直りシュークリームM11. Want you!Want you!M12. ズルいよ ズルいね(佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏)M13. The 5th-MC-M14. 探せ ダイヤモンドリリーM15. ようこそ!イコラブ沼M16. 呪って呪ってM17. 「君と私の歌」M18. Oh!DarlingM19. 海とレモンティーM20. 夏祭り恋慕うM21. この空がトリガーM22. 青春”サブリミナル”-MC-M23. 絶対アイドル辞めないで【ENCORE】EN1. ナツマトペEN2. 僕らの制服クリスマスEN3. 笑顔のレシピ-MC-EN4. =LOVE【DOUBLE ENCORE】EN1. Want you!Want you!