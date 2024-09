ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催。

今回は2024年のハロウィーンをより楽しめる、「バイオハザード」のオリジナルグッズを紹介。

ルイズN.Y.ピザパーラー裏で開催される驚きの360度ライブ・ホラー「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」に身に着けて行きたいアイテムです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・ホラー・ナイト2024”「バイオハザード」グッズ

販売店舗:シネマ 4-D ストア

「バイオハザード」Tシャツ

価格:4,500円

対バイオテロ部隊「BSAA」北米支部のエンブレム&背面のオリジナルロゴがクールなTシャツ。

これを着て「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」を体験するのがオススメです。

3WAYバッグ

価格:5,900円

ラクーンシティ察署「R.P.D.」のサイドバックをイメージしたバッグ。

ウエストボーチ、ショルダーパッグ、チェストバッグの3WAY仕様で、気分や用途によって使い分けられる万能アイテム☆

ステンレスボトル

価格:3,400円

バイオハザードシリーズに登場する、教急スプレーをイメージしたステンレスボトル。

体力回復気分で水分補給できます。

驚きの360度ライブ・ホラー「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」に身に着けて行きたいアイテム。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「バイオハザード」 グッズの紹介でした☆

※商品のデザイン、価格、販売店舗、販売方法および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります

※販売数には限りがあるため、品切れの場合があります

