信州大など4団体が全国へ 東海吹奏楽コン大学、職場・一般の部
第79回東海吹奏楽コンクール（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の大学部門と職場・一般部門が8日、静岡市清水文化会館マリナートであり、愛知、岐阜、三重、長野、静岡5県から計24団体が出場した。
金賞を受け、東海代表に選ばれた信州大=2024年9月8日午前11時44分、静岡市清水文化会館マリナート、大阪フォトサービス撮影
審査の結果、大学部門は静岡が、職場・一般部門はヤマハ吹奏楽団（静岡）が、最高賞の朝日新聞社賞を受賞。信州大（長野）、静岡大学OB吹奏楽団とともに、10月26、27日に札幌市の札幌コンサートホールKitaraである第72回全日本吹奏楽コンクールの東海代表に選ばれた。
結果は以下の通り。（演奏順、◎は東海代表）
■大学
【金賞】中部学院（岐阜）、◎静岡、◎信州（長野）、朝日（岐阜）
【銀賞】愛知教育、三重、静岡県立、中部（愛知）
【銅賞】名古屋商科
■職場・一般
【金賞】Nisshin Wind Orchestra（愛知）、東海市吹奏楽団（愛知）、白子ウインドシンフォニカ（三重）、◎ヤマハ吹奏楽団（静岡）、◎静岡大学OB吹奏楽団、ウインドアンサンブル尾東（愛知）、安城ブラスオルケスター（愛知）
【銀賞】三重ユナイテッドウィンドオーケストラ、サンク・エトワール名古屋、浜松交響吹奏楽団、ルロウブラスオルケスター（愛知）、上田市民吹奏楽団（長野）
【銅賞】楽楽嬉音楽隊・岐阜、飯田市民吹奏楽団（長野）、岐阜ブラスオルケスター