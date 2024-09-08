金賞と朝日新聞社賞を受け、東海代表に選ばれた静岡大=2024年9月8日午前11時32分、静岡市清水文化会館マリナート、大阪フォトサービス撮影

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　第79回東海吹奏楽コンクール（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の大学部門と職場・一般部門が8日、静岡市清水文化会館マリナートであり、愛知、岐阜、三重、長野、静岡5県から計24団体が出場した。

金賞を受け、東海代表に選ばれた信州大=2024年9月8日午前11時44分、静岡市清水文化会館マリナート、大阪フォトサービス撮影

　審査の結果、大学部門は静岡が、職場・一般部門はヤマハ吹奏楽団（静岡）が、最高賞の朝日新聞社賞を受賞。信州大（長野）、静岡大学OB吹奏楽団とともに、10月26、27日に札幌市の札幌コンサートホールKitaraである第72回全日本吹奏楽コンクールの東海代表に選ばれた。

　結果は以下の通り。（演奏順、◎は東海代表）

　■大学

　【金賞】中部学院（岐阜）、◎静岡、◎信州（長野）、朝日（岐阜）

　【銀賞】愛知教育、三重、静岡県立、中部（愛知）

　【銅賞】名古屋商科

　■職場・一般

　【金賞】Nisshin Wind Orchestra（愛知）、東海市吹奏楽団（愛知）、白子ウインドシンフォニカ（三重）、◎ヤマハ吹奏楽団（静岡）、◎静岡大学OB吹奏楽団、ウインドアンサンブル尾東（愛知）、安城ブラスオルケスター（愛知）

　【銀賞】三重ユナイテッドウィンドオーケストラ、サンク・エトワール名古屋、浜松交響吹奏楽団、ルロウブラスオルケスター（愛知）、上田市民吹奏楽団（長野）

　【銅賞】楽楽嬉音楽隊・岐阜、飯田市民吹奏楽団（長野）、岐阜ブラスオルケスター