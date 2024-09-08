サッカー日本代表、全選手の契約メーカーと着用スパイク一覧（2024年9月シリーズ完全版）

いよいよ始まったワールドカップのアジア最終予選。

日本代表は7-0で勝利した5日の中国戦に続き、10日にはアウェイでバーレーンと対戦する。

今月、森保一監督は27名の選手を招集した。彼らが今回の代表活動で着用しているスパイクを紹介する。

1．鈴木彩艶

（GK／パルマ）

着用スパイク：アディダス プレデター ELITE

2．菅原由勢

（DF／サウサンプトン）

着用スパイク：アディダス F50 ELITE

3．谷口彰悟

（DF／シント＝トロイデン）

着用スパイク：プーマ キング アルティメット

4．板倉滉

（DF／ボルシアMG）

着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート

5．守田英正

（MF／スポルティング）

着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN

6．遠藤航

（MF／リヴァプール）

着用スパイク：プーマ フューチャー 7 アルティメット

7．三笘薫

（MF／ブライトン）

着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット

8．南野拓実

（MF／モナコ）

着用スパイク：アディダス プレデター ELITE FT



9．上田綺世

（FW／フェイエノールト）

着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート

10．堂安律

（MF／フライブルク）

着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット

11．前田大然

（FW／セルティック）

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート

12．大迫敬介

（GK／サンフレッチェ広島）

着用スパイク：アディダス コパ ピュア 2 ELITE

13．中村敬斗

（MF／スタッド・ランス）

14．伊東純也

（MF／スタッド・ランス）

着用スパイク：プーマ キング アルティメット

15．鎌田大地

（MF／クリスタル・パレス）

着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート

16．町田浩樹

（DF／ユニオン・サン＝ジロワーズ）

着用スパイク：プーマ キング アルティメット

17．田中碧

（MF／リーズ）

着用スパイク：ミズノ モレリア 2 JAPAN

18．浅野拓磨

（FW／マジョルカ）

着用スパイク：アディダス F50 ELITE レースレス

19．小川航基

（FW／NEC）

着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート

20．久保建英

（MF／レアル・ソシエダ）

着用スパイク：アディダス F50 ELITE

21．高井幸大

（DF／川崎フロンターレ）

着用スパイク：プーマ ウルトラ アルティメット

22．中山雄太

（DF／FC町田ゼルビア）

着用スパイク：アシックス DSライト X-FLY 5

23．谷晃生

（GK／FC町田ゼルビア）

着用スパイク：プーマ フューチャー 7 アルティメット

長友佑都

（DF／FC東京）

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル スーパーフライ 8 エリート

旗手怜央

（MF／セルティック）

着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN

細谷真大

（FW／柏レイソル）

着用スパイク：アディダス F50 ELITE レースレス

望月ヘンリー海輝

（DF／FC町田ゼルビア）

着用スパイク：ミズノ アルファ JAPAN

サッカーの歴史上「最も高額なスパイク契約を結んだ」スター選手10名

契約メーカーは、プーマが最多で8名。以下、7名のアディダスとナイキ、4名のミズノ、1名のアシックスと続いている。