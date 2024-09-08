サッカー日本代表、全選手の契約メーカーと着用スパイク一覧（2024年9月シリーズ完全版）
いよいよ始まったワールドカップのアジア最終予選。
日本代表は7-0で勝利した5日の中国戦に続き、10日にはアウェイでバーレーンと対戦する。
今月、森保一監督は27名の選手を招集した。彼らが今回の代表活動で着用しているスパイクを紹介する。
1．鈴木彩艶
（GK／パルマ）
着用スパイク：アディダス プレデター ELITE
2．菅原由勢
（DF／サウサンプトン）
着用スパイク：アディダス F50 ELITE
3．谷口彰悟
（DF／シント＝トロイデン）
着用スパイク：プーマ キング アルティメット
4．板倉滉
（DF／ボルシアMG）
着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート
5．守田英正
（MF／スポルティング）
着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN
6．遠藤航
（MF／リヴァプール）
着用スパイク：プーマ フューチャー 7 アルティメット
7．三笘薫
（MF／ブライトン）
着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット
8．南野拓実
（MF／モナコ）
着用スパイク：アディダス プレデター ELITE FT
9．上田綺世
（FW／フェイエノールト）
着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート
10．堂安律
（MF／フライブルク）
着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット
11．前田大然
（FW／セルティック）
着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート
12．大迫敬介
（GK／サンフレッチェ広島）
着用スパイク：アディダス コパ ピュア 2 ELITE
13．中村敬斗
（MF／スタッド・ランス）
14．伊東純也
（MF／スタッド・ランス）
着用スパイク：プーマ キング アルティメット
15．鎌田大地
（MF／クリスタル・パレス）
着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート
16．町田浩樹
（DF／ユニオン・サン＝ジロワーズ）
着用スパイク：プーマ キング アルティメット
17．田中碧
（MF／リーズ）
着用スパイク：ミズノ モレリア 2 JAPAN
18．浅野拓磨
（FW／マジョルカ）
着用スパイク：アディダス F50 ELITE レースレス
19．小川航基
（FW／NEC）
着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート
20．久保建英
（MF／レアル・ソシエダ）
着用スパイク：アディダス F50 ELITE
21．高井幸大
（DF／川崎フロンターレ）
着用スパイク：プーマ ウルトラ アルティメット
22．中山雄太
（DF／FC町田ゼルビア）
着用スパイク：アシックス DSライト X-FLY 5
23．谷晃生
（GK／FC町田ゼルビア）
着用スパイク：プーマ フューチャー 7 アルティメット
長友佑都
（DF／FC東京）
着用スパイク：ナイキ マーキュリアル スーパーフライ 8 エリート
旗手怜央
（MF／セルティック）
着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN
細谷真大
（FW／柏レイソル）
着用スパイク：アディダス F50 ELITE レースレス
望月ヘンリー海輝
（DF／FC町田ゼルビア）
着用スパイク：ミズノ アルファ JAPAN
サッカーの歴史上「最も高額なスパイク契約を結んだ」スター選手10名
契約メーカーは、プーマが最多で8名。以下、7名のアディダスとナイキ、4名のミズノ、1名のアシックスと続いている。