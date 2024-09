アイドルグループ・FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、KAWAII LAB. MATESが8日、東京・恵比寿ザガーデンホールにて合同ライブ『KAWAII LAB. SESSION vol.10 〜CUTIE STREET〜』を開催した。本公演で“本格デビュー”を迎えたCUTIE STREETのメンバーは、古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、真鍋凪咲、桜庭遥花の8人。 数ヶ月にわたって、パフォーマンス審査やオーディション合宿が行われ、今回の8人が集められた。

ライブのオープニングアクトでは、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の研修生「KAWAII LAB. MATES」が登場。新たに加入した新メンバーを紹介した。その中には、昨年惜しまれつつも解散したIDOLATERに所属していた月代来実の姿も。再びアイドルとしての活動をスタートすることが決まり、ファンからは「ぱんちゃーん!」と声援が送られた。ライブ本編のトップバッターには、今年3月にデビューし、12月にはシングルCDでのデビューも決まったSWEET STEADYが登場。ライブで盛り上がる定番曲「なんてねっ!」「Call me, Tell me」を立て続けに披露。メンバー全員がが作詞を手掛けた新曲「新世界クレッシェンド」でファンの視線を釘付けにした。MCでは塩川莉世から「きゅーすとちゃんデビューおめでとうございます!」と祝福。続けて、音井結衣は「私たちもKAWAII LAB.のステージでデビューさせていただいて、なんだか懐かしいんだけど、新しい仲間が増えてうれしい!まだまだ私たちとみんなでKAWAII LAB.盛り上げていけたらと思うのでついてきてくれたらうれしいです」とすいでぃー(ファンの名称)に呼びかけた。続いては、先日YouTubeで公開した「キス・ミー・パティシエ」の2本目のMVが100万回再生を突破したCANDY TUNEが登場。アッパーチューン「備えあれば無問題」「倍倍FIGHT!」で開幕し、会場を一気にCANDY TUNEの空気にし、あめちゃん(ファンの名称)を魅了。久しぶりの披露となった「ナナイロプロローグ」では会場から悲鳴が響き渡るほどの歓声が沸いた。CUTIE STREETについて福山梨乃は「私たちがまた1つお姉さんになりましたけど、先日CUTIE STREETのみんながTIFでお披露目したときに、うちの桐原美月がきゅーすとちゃんのステージを見て大号泣してしまいまして、きゅーすとちゃんのお披露目のはずが、ネットニュースの1枚目の写真がこちらの桐原の大号泣の写真でした」と珍事件を懐古。それに対して桐原は「恥ずかしい!ステージ裏で何回もすれ違ったんですけど、いつも通り緊張して何も喋れず。オレンジ担当の川本笑瑠ちゃんは一緒にご飯行くぐらい仲良しなんですけど、可愛すぎて一言も喋れず。正面から『マイプリンセス!』とか言っちゃいました」と新たに誕生した後輩グループとの交流を明かした。そして本日“本格デビュー”のCUTIE STREETが登場。この日は新曲「ひたむきシンデレラ!「解」「daylight」を含む全5曲を披露した。本日のライブを迎えて川本は「こんなにたくさんの方の前でCUTIE STREETとして今ここに立ててることが本当にうれしいです。私たちは合宿などのオーディションを経て、この8人で集まることができたんですけど、8月4日のTIFでお披露目してから約1ヶ月間は、これから皆さんにたくさん会えるように、CUTIE STREETがもっと大きくなっていけるように、みんなで毎日レッスンしてさらにパワーアップした姿を見せれるかなと思っています。なので今日は右も左も正面も後ろの方までキュン死させたいと思います!」と意気込みを語った。また、ライブ終盤ではプロデューサーの木村ミサが登場。2025年2月2日に1stワンマンライブを東京・豊洲PITで開催することをメンバーとファンに伝えた。突然のサプライズ発表に言葉を失い、中には涙を流すメンバーも。プロデューサーの木村から「何か言葉を発してください!」とツッコミ、会場の笑いを誘った。ライブの大トリにはFRUITS ZIPPERが登場。「NEW KAWAII」「ハピチョコ」「ぴゅあいんざわーるど」など全6曲披露で会場を盛り上げた。グループの代表曲「わたしの一番かわいいところ」ではスマートフォンでの撮影も可能で、仲川瑠夏から「なんで撮らせたかって言わないと!」とアシスト。真中まなから「なんとこの度、私たちFRUITS ZIPPERの『わたしの一番かわいいところ』が、Apple Musicのプレイリスト日本トップ100で、57位になりました!」と報告し、SNSなどでの拡散をファンに呼びかけた。■「KAWAII LAB. SESSION vol.10 〜CUTIE STREET〜」セットリストKAWAII LAB. MATES01.私の進路が決まったら02.NEW KAWAII(FRUITS ZIPPERカバー)SWEET STEADY01.なんてねっ!02.Call me, Tell me03.新世界クレッシェンド04.始まりの合図05.ハートの魔法06.ぱじゃまぱーてぃー!CANDY TUNE01.備えあれば無問題02.倍倍FIGHT!03.きゅきゅきゅキュート04.エトセトLOVE YOU05.hanamaru06.ナナイロプロローグ07.キス・ミー・パティシエCUTIE STREET01.ハロハロミライ02.ひたむきシンデレラ!03.解04.daylight05.かわいいだけじゃだめですか?FRUITS ZIPPER01.NEW KAWAII02.ハピチョコ03.ぴゅあいんざわーるど04.完璧主義で☆05.超めでたいソング〜こんなに幸せでいいのかな?〜06.わたしの一番かわいいところ