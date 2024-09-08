WHITE SCORPION ½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖÀ¤³¦¤Ë»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òËá¤¤¿¤¤¡×
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡¢Î¬¾Î¡¦¥Û¥ï¥¹¥Ô¡Ë¡×¤¬£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö½é·â¡£¡×¤ò³«ºÅ¡£ÃëÌë£²Éô¹½À®¤Ç·×£¶£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ËÜÈÖÁ°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö½é·â¡£¡×¤òÌ¿Ì¾¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Î£Á£Ô£Ó£Õ¡Ê¥Ê¥Ä¡á£²£°¡Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¿Ì¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£±Ëü¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö£É£Ä£Ï£Ì¡¡£³¡¥£°¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯£±£°·î£·Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£ºòÇ¯£±£²·î£·Æü¤Ë£±£ó£ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´ãº¹¤·£Ó£î£é£ð£å£ò¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢£µ¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¡£º£·î£±£±Æü¤Ë¤Ï½é¤Î£Ã£ÄºîÉÊ¤È¤Ê¤ë½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ã£á£õ£ô£é£ï£î¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Î£È£Á£Î£Î£Á¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¡á£±£µ¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¿´¤«¤é¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤á¤Æ¤ë¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¼¡¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Í£Ï£Í£Ï¡Ê¥â¥â¡á£±£¸¡Ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇÇ¯Ä¹¤Î£Á£Ì£Ì£Ù¡Ê£²£´¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢£Á£Ì£Ì£Ù¤Ï¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ï¼«Ê¬¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢£Ã£È£Ï£Ã£Ï¡Ê¥Á¥ç¥³¡á£±£·¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤À»ä¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤¥¥ã¥Ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤È¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤â¥Á¥é¥ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿£Á£Ì£Ì£Ù¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¤ä£Î£Æ£Ô¤Ê¤É¤Î£×£å£â£³¡¥£°µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¿·¤·¤¤³èÆ°ÎÎ°è¤â¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö½¾Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤ËÂª¤ï¤ì¤º¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¿·¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡££Á£Ì£Ì£Ù¤Ï¡Ö³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤éËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè£²Éô¤Ç¤Ï¡¢£±£²·î£·Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë¡Ö£±¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÅìµþ¡¦ÃÝ¼Ç¥Ë¥å¡¼¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£