CUTIE STREET¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡õË½§PIT¥ï¥ó¥Þ¥ó³«ºÅ·èÄê ºùÄíÍÚ¹á¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/08¡Û¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKAWAII LAB.¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤¬9·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷ ¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿KAWAII LAB.¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKAWAII LAB. SESSION¡×¤Ë½Ð±é¡£11·î13Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢2025Ç¯2·î2Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºùÄíÍÚ²Ö¤éCUTIE STREET¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª
º£²ó¤Î¡ÖKAWAII LAB. SESSION¡×¤Ï¡¢CUTIE STREET¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¡¢CANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¡¢SWEET STEADY¡Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Æ¥Ç¥£¡Ë¡¢CUTIE STREET¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢KAWAII LAB. MATES¤¬½Ð±é¡£SE¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆCUTIE STREET¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ê¥ë¤ä¥Á¥å¡¼¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿·°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò5¶ÊÈäÏª¡£MC¤Ç¤Ï10·î7Æü¤Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ä¡¢¿·¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò9·î9Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤»Ñ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â»ä¤Î¤³¤È¤ò¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ðÃÎ¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈKAWAII LAB.Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼¥ß¥µ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¸½¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢2025Ç¯2·î2Æü¤ËË½§PIT¤Ç½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîËÜ¾ÐÎÜ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£CUTIE STREET¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢Ë½§PIT¤òËþ°÷¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡£Á´¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â·¤Ã¤¿MC¤Ë¤Æ¡¢11·î13Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎKAWAII LAB.¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºùÄíÍÚ¹á¤Ï¡Ö¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ËÅìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤â»ä¤¿¤ÁCUTIE STREET¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡ÖKAWAII LAB. SESSION¡×CUTIE STREET¥Ç¥Ó¥å¡¼¸ø±é³«ºÅ
º£²ó¤Î¡ÖKAWAII LAB. SESSION¡×¤Ï¡¢CUTIE STREET¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¡¢CANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¡¢SWEET STEADY¡Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Æ¥Ç¥£¡Ë¡¢CUTIE STREET¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢KAWAII LAB. MATES¤¬½Ð±é¡£SE¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆCUTIE STREET¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ê¥ë¤ä¥Á¥å¡¼¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿·°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò5¶ÊÈäÏª¡£MC¤Ç¤Ï10·î7Æü¤Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ä¡¢¿·¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò9·î9Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤»Ñ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â»ä¤Î¤³¤È¤ò¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡CUTIE STREET¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¶Ã¤
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ðÃÎ¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈKAWAII LAB.Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼¥ß¥µ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¸½¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢2025Ç¯2·î2Æü¤ËË½§PIT¤Ç½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîËÜ¾ÐÎÜ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£CUTIE STREET¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢Ë½§PIT¤òËþ°÷¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡£Á´¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â·¤Ã¤¿MC¤Ë¤Æ¡¢11·î13Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎKAWAII LAB.¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºùÄíÍÚ¹á¤Ï¡Ö¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ËÅìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤â»ä¤¿¤ÁCUTIE STREET¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û