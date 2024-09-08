酒井根、市川三、海神が全国へ 東関東吹奏楽コン中学生A
第30回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は8日、宇都宮市文化会館で中学生A部門（50人以内）があり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から24団体が出場した。
審査の結果、金賞を受賞した9団体の中から、いずれも千葉県の柏市立酒井根、市川市立三、船橋市立海神の3団体が10月19日に同会館で開かれる第72回全日本吹奏楽コンクールの東関東代表に決まった。
結果は次の通り。（演奏順、◎は東関東代表）
【金賞】◎柏市立酒井根（千葉）、市川市立七（千葉）、◎市川市立三（千葉）、◎船橋市立海神（千葉）、相模原市立田名、松戸市立小金（千葉）、松戸市立四（千葉）、習志野市立四（千葉）、横浜市立保土ケ谷
【銀賞】宇都宮市立陽南、海老名市立海老名（神奈川）、茅ケ崎市立梅田（神奈川）、横浜市立田奈、高根沢町立阿久津（栃木）、神奈川県立平塚中等教育、厚木市立厚木（神奈川）、東海大相模（神奈川）
【銅賞】東海村立東海（茨城）横浜市立茅ケ崎、ひたちなか市立勝田三（茨城）、つくば市立谷田部東（茨城）、栃木市立東陽（栃木）、小山市立小山三（栃木）、結城市立結城（茨城）