第67回東北吹奏楽コンクール（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は8日、岩手県奥州市の市文化会館で中学生小編成の部（25人以内）と職場・一般の部（65人以内）が開かれた。

大潟村立大潟中学校=2024年9月8日午後0時5分、奥州市文化会館、フォトライフ撮影

中学生小編成の部には東北6県から18団体が出場し、秋田市立勝平、大潟村立大潟（秋田）、八戸市・ピアチェーレジュニア吹奏楽団（青森）、一戸町立一戸（岩手）の4団体が、10月12日に水戸市で開催される第24回東日本学校吹奏楽大会の東北代表に選ばれた。

職場・一般の部には14団体が参加し、秋田吹奏楽団、名取交響吹奏楽団（宮城）、大曲吹奏楽団（秋田）の3団体が10月27日に札幌市で開かれる第72回全日本吹奏楽コンクールの東北代表に決まった。

結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）

■中学生小編成の部

【金賞】◎秋田市立勝平、八戸市立長者（青森）、◎大潟村立大潟（秋田）、◎八戸市・ピアチェーレジュニア吹奏楽団（青森）、◎一戸町立一戸（岩手）

【銀賞】八戸市立大館（青森）、久慈市立久慈（岩手）、いわき市立植田（福島）、仙台市立田子、由利本荘市立本荘南（秋田）、いわき市立錦（福島）、多賀城市立多賀城（宮城）、山形市立三

【銅賞】登米市立新田（宮城）、酒田市立四（山形）、いわき市立中央台南（福島）、米沢市立七（山形）、八幡平市立松尾（岩手）

■職場・一般の部

【金賞】◎秋田吹奏楽団、◎名取交響吹奏楽団（宮城）、◎大曲吹奏楽団（秋田）

【銀賞】吹奏楽団「凛」（福島）、八甲田吹奏楽団（青森）、パシフィック・ブラス・オルケスタ（岩手）、仙台吹奏楽団、寒河江吹奏楽団（山形）、Risaia Madre Dio Brass（福島）、盛岡吹奏楽団、泉シンフォニック ウィンド オーケストラ（宮城）

【銅賞】上山吹奏楽団（山形）、秋田ムジークシュヴェルマーブラス、八戸ウインドアンサンブル（青森）