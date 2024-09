スターになって映画に出演したい……。そんな夢を叶えてくれるAI動画があります。ドラマティックなストーリーの主人公に、1分足らずでなれますよ!

↑主役として素敵な冒険ができる(画像提供/Qatar Airways/YouTube)

この動画を作ったのは、カタール航空。「Qatar Airways Adventure」のサイトで、AIによって、ユーザーがカタール航空のCMに出演できるのです。

やり方は簡単。サイトは英語で表示されていますが、以下のように進めば、自分が出演するCMをすぐに作れます。

Qatar Airways Adventureのサイトにアクセス 「Start」ボタンをクリック 出演したいシーンを選択 自分の顔写真をアップロード(または撮影)※出演者2人分の顔写真が必要な場合も 好きな肌のトーンを選んで「Continue」をクリック 「Create video」をクリック 1分ほど待つと出演動画が再生

CMは、レッドカーペットに登場するスター女優と一般男性が恋に落ちる……というストーリーのよう。そのなかで男女が出会う場面、男性が女性を探しまわる場面など、全部で10のシーンが用意されています。

自分の顔写真をアップロードすると、AIがその特徴を読み取って、女優と男性の顔にそれをあてはめてくれるという仕組みです。

カタール航空は、「顧客の期待に応えるだけではなく、顧客のニーズを予測して、個々に共感を呼ぶ体験を作り上げている」と言います。そんなブランドの姿勢をこの動画で表現しているそう。

AIが作った出演CMは、SNSでシェアしたりメールで送ったりすることが可能。友だちや家族と一緒に作ったら、盛り上がりそうです。

